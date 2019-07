Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics színelmélettel foglalkozott, alkotásai megtalálhatók az M3-as metró egyes állomásain, Coloroid színrendszere pedig világszerte ismert. ","shortLead":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics...","id":"20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6769dd-fc75-497d-b58e-2f6954da2070","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","timestamp":"2019. július. 17. 17:42","title":"Meghalt Nemcsics Antal festőművész, aki megalkotta Budapest színtérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására, hogy visszaélhetett-e az oldalán hirdetők adataival az amerikai kereskedőóriás.","shortLead":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására...","id":"20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fac0f7b-fc57-4354-a8d9-131b54a03d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"Most az Amazont vizsgálná meg jobban az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","shortLead":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","id":"20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df62dc-3cc6-45dc-ace0-130793950911","keywords":null,"link":"/elet/20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","timestamp":"2019. július. 18. 11:07","title":"Egy vádat ejtettek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nincs vége az őrületnek.","shortLead":"Még nincs vége az őrületnek.","id":"20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abfb53e-32ca-4d88-84f2-c618eb5d4e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","timestamp":"2019. július. 16. 17:12","title":"Versenymotorral is megcsinálták a kupak-kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a terézvárosi Szinyei Gimnázium esti tagozatának diákjait érintheti az a probléma, amely miatt múlt héten megsemmisítették az intézmény tizenöt végzősének érettségi eredményeit: a hvg.hu információi szerint több más felnőttoktatási intézményben is ez a helyzet, csak másutt nem csináltak belőle ügyet. ","shortLead":"Nemcsak a terézvárosi Szinyei Gimnázium esti tagozatának diákjait érintheti az a probléma, amely miatt múlt héten...","id":"20190717_Az_erettsegi_biztos_tulbuzgosaga_miatt_semmisitettek_meg_a_Szinyei_Gimnazium_tizenot_vegzosenek_erettsegijet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b17925-3f48-4af1-91a8-a805d0f332f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Az_erettsegi_biztos_tulbuzgosaga_miatt_semmisitettek_meg_a_Szinyei_Gimnazium_tizenot_vegzosenek_erettsegijet","timestamp":"2019. július. 17. 13:30","title":"Az érettségi biztos túlbuzgósága miatt semmisítették meg a Szinyei Gimnázium tizenöt végzősének érettségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","shortLead":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","id":"20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c5006d-75cc-4b78-b2b3-938eeabef157","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","timestamp":"2019. július. 17. 12:41","title":"Kártyával is fizethetjük a BKV-pótdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260f49c-ac8e-4d76-8976-72ec96f93de5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mol autómegosztó szolgáltatásában egyre nagyobb részt jelentenek az elektromos autók.","shortLead":"A Mol autómegosztó szolgáltatásában egyre nagyobb részt jelentenek az elektromos autók.","id":"20190716_50_elektromos_Smarttal_bovul_a_Limo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b260f49c-ac8e-4d76-8976-72ec96f93de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd2ea6-d387-4a66-b3f5-6d37ced48299","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_50_elektromos_Smarttal_bovul_a_Limo","timestamp":"2019. július. 16. 12:42","title":"50 elektromos Smart kerül a Mol Limo flottájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc396700-e0dd-40ab-bcd8-75bcc0b8a2a5","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokan nem tanulnak a 2008-as gazdasági világválságból. Pedig nem ártana, hiszen a tehetős vállalkozóknak nem nyújt elég biztonságot csupán az, hogy a vagyont aranyban, vállalati kötvényekben, részvényekben, vagy többféle devizában diverzifikálják, csökkentve ezzel a kockázatot. Fontos pénzügyi alapelv, hogy földrajzi szempontból is meg kell osztani a befektetéseket: lehet ugyan, hogy emiatt megkapjuk az offshore bélyeget, de erre is van megoldás.","shortLead":"Sokan nem tanulnak a 2008-as gazdasági világválságból. Pedig nem ártana, hiszen a tehetős vállalkozóknak nem nyújt elég...","id":"crystalgroup_20190716_Az_offshorelovagok_meg_a_valsagot_is_megusszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc396700-e0dd-40ab-bcd8-75bcc0b8a2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f5492-e977-4606-9b90-95fa8325726b","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190716_Az_offshorelovagok_meg_a_valsagot_is_megusszak","timestamp":"2019. július. 16. 14:30","title":"Az offshore-lovagok még a válságot is megússzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]