[{"available":true,"c_guid":"565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","id":"20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ce97-7d33-44ee-9a6c-c98adb1bbc03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","timestamp":"2019. július. 19. 19:31","title":"Hétfőn kezdődik a budapesti Szentendrei út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86cc706-9f86-4115-8750-08cdb9cb4a7a","c_author":"D. Bányász Gergő - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint digitális diktatúra az, amit Orbán Viktor felépített Magyarországon. Vona Gábor volt a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint digitális diktatúra az, amit Orbán Viktor felépített Magyarországon. Vona Gábor volt...","id":"20190720_Vona_a_Fulkeben_Orban_es_Gyurcsany_kez_a_kezben_jar_egyutt_kell_levaltani_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86cc706-9f86-4115-8750-08cdb9cb4a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9731f95-a5b3-4fc0-9fe8-d4da9df8371c","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Vona_a_Fulkeben_Orban_es_Gyurcsany_kez_a_kezben_jar_egyutt_kell_levaltani_oket","timestamp":"2019. július. 20. 12:30","title":"Vona a Fülkében: Orbán és Gyurcsány kéz a kézben jár, együtt kell leváltani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec693c6-ab04-45fa-bc0f-dba4e50eee04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány millió forint ellenében bárki hazavezetheti ezt a hatalmas V8-as motorral szerelt luxusautót.","shortLead":"Néhány millió forint ellenében bárki hazavezetheti ezt a hatalmas V8-as motorral szerelt luxusautót.","id":"20190720_egy_uj_kisauto_arabol_mienk_lehet_ez_a_rackevei_patinas_rollsroyce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec693c6-ab04-45fa-bc0f-dba4e50eee04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979427d8-823f-43e1-98ce-981dc0665c0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_egy_uj_kisauto_arabol_mienk_lehet_ez_a_rackevei_patinas_rollsroyce","timestamp":"2019. július. 20. 06:41","title":"Egy új kisautó árából miénk lehet ez a ráckevei patinás Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f96ab-f3c4-4fc6-8ad3-0236afbb908c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az argentin-amerikai César Pelli jegyezte a malajziai Petronas-tornyokat. Az építész 92 éves volt.","shortLead":"Az argentin-amerikai César Pelli jegyezte a malajziai Petronas-tornyokat. Az építész 92 éves volt.","id":"20190720_Meghalt_a_vilag_egyik_legismertebb_toronyepuletenek_az_epitesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f96ab-f3c4-4fc6-8ad3-0236afbb908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b323242-f31f-4fc5-b1b6-e2a7009b7616","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Meghalt_a_vilag_egyik_legismertebb_toronyepuletenek_az_epitesze","timestamp":"2019. július. 20. 08:31","title":"Meghalt a világ egyik legismertebb toronyépületének az építésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy halastó mellett történt a baleset.","shortLead":"Egy halastó mellett történt a baleset.","id":"20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b8671d-33d3-4f77-9855-168d40b4b470","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","timestamp":"2019. július. 19. 17:14","title":"Traktorral felborult és meghalt egy férfi Alsópélpusztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A melldaganat egy agresszív típusának kezelésére alkalmas nanorészecskéket fejlesztenek kínai kutatók.","shortLead":"A melldaganat egy agresszív típusának kezelésére alkalmas nanorészecskéket fejlesztenek kínai kutatók.","id":"20190719_nanoreszecskek_mellrak_kezelese_her2_gen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800491cc-ce56-4d69-b91e-aeb2820c0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_nanoreszecskek_mellrak_kezelese_her2_gen","timestamp":"2019. július. 19. 18:03","title":"Olyan nanorészecskéket fejlesztenek kínaiak, ami gyógyíthatja a mellrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","shortLead":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","id":"20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef1978-f165-4ebb-be7a-98f7641d5898","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","timestamp":"2019. július. 21. 09:58","title":"Szenzációs idővel nyitott Hosszú Katinka a vizes vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is, miért nevetséges ma azon duzzogni, hogy a kormány miként söpörte el a kulturális taót és szelektál a színházak között.\r

\r

","shortLead":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is...","id":"20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8eb285-6deb-4032-8327-a3a6eed59eaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","timestamp":"2019. július. 20. 16:45","title":"Alföldi: Röhögnek a markukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]