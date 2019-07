Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","shortLead":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","id":"20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90851a-2408-4c34-96d7-02484538ad7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","timestamp":"2019. július. 23. 13:01","title":"Tovább dübörög a budai Vár újragondolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","shortLead":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","id":"20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b365da-7b1f-4f43-ad81-21f5ea824648","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","timestamp":"2019. július. 23. 15:53","title":"A Quimby nyitja a tusványosi bulit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami alapítvány adófizetői pénzből fizetett a Szigetnek, hogy lejátsszák a rendszerváltásos klipeket. ","shortLead":"Az állami alapítvány adófizetői pénzből fizetett a Szigetnek, hogy lejátsszák a rendszerváltásos klipeket. ","id":"20190722_200_milliot_kapott_a_Sziget_az_Orbanvideo_lejatszasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f550e3-000c-44a9-bbd1-5d6d86fa87fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_200_milliot_kapott_a_Sziget_az_Orbanvideo_lejatszasaert","timestamp":"2019. július. 22. 10:56","title":"200 milliót kapott a Sziget az Orbán-videók lejátszásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f41e8f7-7100-4d76-9f5e-1df64b789727","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tengerfenékről szivárog az édesvíz, a tó az utolsó jégkorszakban keletkezhetett. ","shortLead":"A tengerfenékről szivárog az édesvíz, a tó az utolsó jégkorszakban keletkezhetett. ","id":"20190723_Edesvizet_talaltak_a_Norvegtenger_kozepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f41e8f7-7100-4d76-9f5e-1df64b789727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f74d9f-ee88-46e6-8cb0-81ca21c58344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Edesvizet_talaltak_a_Norvegtenger_kozepen","timestamp":"2019. július. 23. 17:36","title":"Édesvizet találtak a Norvég-tenger közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, és az is elképzelhető, hogy abszolút többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.","shortLead":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott...","id":"20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebd65c-952e-481c-bec8-6b4a3851c462","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 19:52","title":"Fölényes győzelmet aratott Zelenszkij pártja Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.\r

","shortLead":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében...","id":"20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168a353-7c97-4d4e-92b0-0bd9d7813354","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","timestamp":"2019. július. 21. 20:32","title":"London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686327f-5514-4462-a04c-6e555a986e33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"92 éves volt. ","shortLead":"92 éves volt. ","id":"20190723_David_Hedison_meghalt_James_Bond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7686327f-5514-4462-a04c-6e555a986e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea367d48-fc87-492e-812e-3a5862465cb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_David_Hedison_meghalt_James_Bond","timestamp":"2019. július. 23. 11:49","title":"Meghalt a James Bondból ismert David Hedison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","shortLead":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","id":"20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df53f7-b098-46e0-87af-c3b1cc8c9605","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 13:16","title":"Fényes nappal rugdostak egy földön fekvő embert az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]