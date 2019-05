Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","shortLead":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","id":"20190508_dronvideo_tornado_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a897315-35e8-4db9-8bff-cf9a052a5cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_dronvideo_tornado_amerika","timestamp":"2019. május. 08. 11:03","title":"Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak szól a látogatás.","shortLead":"Iránnak szól a látogatás.","id":"20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628c6144-5a74-43a9-8ca0-865f4dc6852e","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","timestamp":"2019. május. 10. 07:54","title":"B–52-eseket küldött Katarba Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"„Elkerülni a nehéz témákat gyávaság. 