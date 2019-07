Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin színésznője. A bulvársajtó több mint húsz éve minden apró lépését követi, a nyilvánosság előtt zajlott három válása is. J. Lo mégis erős maradt, tavaly a Time magazin az év 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. „Először magadat kell megszeretned" – 50 éves lett Jennifer Lopez

Üzent az agrárminiszter: Aki balatoni halat enne, hát fogjon magának!

Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.

Vizes vb: döntőbe jutott 100 méter gyorson Németh Nándor

A hetedik idővel kvalifikált.

Milák Kristóf edzője: Csodát művelt ez a gyerek!

Selmeci Attila tanítványa világcsúccsal megszerzett világbajnoki címe után elmesélte, hogyan készültek a 200 méter pillangó döntőjére, és mivel nyugtatta előtte az úszója.

Teherautóval ütközött egy motoros Csákvárnál, azonnal meghalt Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel.","shortLead":"„Én nem értek a politikához” – mondta. Berki Krisztián felállt, és az interjú vége előtt pár másodperccel kisétált az ATV stúdiójából

„Én nem értek a politikához" – mondta. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel. Mi az okosabb döntés egy egyetemista családjának: lakást venni vagy bérelni?

A felvételi ponthatárok közeledtével egyre nagyobb az izgalom az érettségizők körében. A szülőket azonban egy másik kérdés is lázban tarthatja: hol lakjon a gyerek az egyetemi évek alatt? Ha nem veszik fel kollégiumba, akkor keresni kell albérletet, de a növekvő díjak miatt lehet, hogy anyagilag jobb megoldás az ingatlanvásárlás. Feltéve persze, hogy van rá elég forrás. A Bankmonitor szakértőinek cikkét olvashatják. Kezd kikászálódni a VW a dízelbotrányból

Kevesebb autót adott el, mégis nőtt a nyeresége.