Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén módosított külsejű, de jelentősen modernizált technikájú új Passatot végre hazánkban is beárazták.","shortLead":"Az enyhén módosított külsejű, de jelentősen modernizált technikájú új Passatot végre hazánkban is beárazták.","id":"20190718_hazankban_az_uj_vw_passat_vazoljuk_az_arakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874ef21-cbf1-4515-b956-cc2858f76abf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_hazankban_az_uj_vw_passat_vazoljuk_az_arakat","timestamp":"2019. július. 18. 08:21","title":"Magyarországon az új VW Passat, vázoljuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics színelmélettel foglalkozott, alkotásai megtalálhatók az M3-as metró egyes állomásain, Coloroid színrendszere pedig világszerte ismert. ","shortLead":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics...","id":"20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6769dd-fc75-497d-b58e-2f6954da2070","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","timestamp":"2019. július. 17. 17:42","title":"Meghalt Nemcsics Antal festőművész, aki megalkotta Budapest színtérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370eb166-f55f-4dc5-9a39-c309c92122b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","timestamp":"2019. július. 18. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Töltőtoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","shortLead":"Margarítisz Szkínász eddig kommunikált, szeptembertől akár politizálhat is. ","id":"20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2865d629-0f4a-4e09-8cd7-d435816c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a400b8-5afb-4082-abdf-aa96afd4c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_Europai_Bizottsag_szovivojet_jelolik_az_Europai_Bizottsagba_a_gorogok","timestamp":"2019. július. 18. 15:49","title":"Az Európai Bizottság szóvivőjét jelölik az Európai Bizottságba a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4849eec-b94b-4f06-b171-024a810146ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre a Samsung, az 5G-képes Note10-be mindent belepakolnak, amit csak lehet.","shortLead":"A jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre a Samsung, az 5G-képes Note10-be mindent belepakolnak, amit csak lehet.","id":"20190717_samsung_galaxy_note10_5g_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4849eec-b94b-4f06-b171-024a810146ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eaf081-cc52-4816-81e5-dee31037fcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_samsung_galaxy_note10_5g_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 17. 13:03","title":"1 TB tárhely elég lesz? Ennyivel érkezhet az 5G-s Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45108aa-e359-4aba-af13-a9b665ab415a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. ","id":"20190717_Evi_171_millio_doboz_energiaital_fogy_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45108aa-e359-4aba-af13-a9b665ab415a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f9c145-9092-4e8d-8412-0997572a5a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Evi_171_millio_doboz_energiaital_fogy_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 17. 12:26","title":"Évi 171 millió doboz energiaital fogy Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","shortLead":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","id":"20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652d015a-680d-47c7-b467-73c4f440eea3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","timestamp":"2019. július. 18. 17:13","title":"Magyarország megint megtrollkodott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]