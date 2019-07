Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e77c551-5ea4-48cf-9dee-0851bfd6d186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóban főttek éppen, amit a szülők nem tudtak kinyitni.","shortLead":"Egy autóban főttek éppen, amit a szülők nem tudtak kinyitni.","id":"20190726_Viperaval_mentett_gyerekeket_a_rendor__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e77c551-5ea4-48cf-9dee-0851bfd6d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa993a9b-df48-4d9a-810d-895e9de116cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Viperaval_mentett_gyerekeket_a_rendor__video","timestamp":"2019. július. 26. 12:48","title":"Viperával mentett gyerekeket a rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","shortLead":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","id":"20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da89fb8e-d440-4603-87e0-048e441d3e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","timestamp":"2019. július. 26. 07:48","title":"Hunvald György kilép az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fedett, műfüves pálya készül.","shortLead":"Fedett, műfüves pálya készül.","id":"20190726_Gombamod_szaporodnak_a_focipalyak_Mezokovesden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002cc70-dc3f-4510-85a1-37268493c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Gombamod_szaporodnak_a_focipalyak_Mezokovesden","timestamp":"2019. július. 26. 12:58","title":"Gombamód szaporodnak a focipályák Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778bd0e3-9bc5-4a15-ab07-61cf32f9de80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább 2-3 millió évvel korábban becsapódott meteor végtermékei lehetnek azok a parányi üveggyöngyök, melyeket ősi kagylók belsejében találtak Floridában. A felfedezés óriási jelentőségű.","shortLead":"Legalább 2-3 millió évvel korábban becsapódott meteor végtermékei lehetnek azok a parányi üveggyöngyök, melyeket ősi...","id":"20190726_mikrotektitak_fosszilia_osi_kagylok_meteor_aszteroida_becsapodas_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778bd0e3-9bc5-4a15-ab07-61cf32f9de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1d6839-4d87-46a2-9146-6b1c07912e97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_mikrotektitak_fosszilia_osi_kagylok_meteor_aszteroida_becsapodas_florida","timestamp":"2019. július. 26. 11:03","title":"Fotók: furcsa üveggolyók kerültek elő Floridában, 2-3 millió éves meteorit nyomai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos tudnivalókat, de bárki más is hasznát veheti a tanácsoknak, aki lakást bérelne.","shortLead":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos...","id":"20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d919ba55-ae4b-4c06-b606-4510014bf1ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","timestamp":"2019. július. 26. 11:30","title":"Kilenc pont, amire mindenkinek érdemes figyelnie, amikor albérletet vesz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b9de6c-fd1a-4860-ba2b-b2bdff2fe67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"40 ezer ügyfél érzékeny adatait kell kiadni.","shortLead":"40 ezer ügyfél érzékeny adatait kell kiadni.","id":"20190727_Olyan_iteletet_hozott_a_svajci_birosag_amely_alapjaiban_rengetheti_meg_a_bankrendszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b9de6c-fd1a-4860-ba2b-b2bdff2fe67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f55f1f-6caf-4490-8b03-c5d21972038b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Olyan_iteletet_hozott_a_svajci_birosag_amely_alapjaiban_rengetheti_meg_a_bankrendszert","timestamp":"2019. július. 27. 19:34","title":"Olyan ítéletet hozott a svájci bíróság, amely alapjaiban rengetheti meg a bankrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi lenyomott egy teljes műszakot, mire visszaért az autójához. A kocsiban ekkor már nem éltek a gyerekei. ","shortLead":"A férfi lenyomott egy teljes műszakot, mire visszaért az autójához. A kocsiban ekkor már nem éltek a gyerekei. ","id":"20190727_A_forro_kocsiban_felejtette_egy_New_Yorki_apa_az_ikreit_a_csecsemok_nem_eltek_tul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34360f2e-b435-4c43-b179-4914d493af34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_A_forro_kocsiban_felejtette_egy_New_Yorki_apa_az_ikreit_a_csecsemok_nem_eltek_tul","timestamp":"2019. július. 27. 13:09","title":"A forró kocsiban felejtette egy New York-i apa az ikreit, a csecsemők nem élték túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf5be24-8b38-4f0a-8e6f-49690052b30c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 csak elégedett páciensekkel beszélt.","shortLead":"A TV2 csak elégedett páciensekkel beszélt.","id":"20190726_A_TV2_is_kiment_az_Onkologiai_Intezetbe_es_leforgatta_hogy_vilagszinvonalu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf5be24-8b38-4f0a-8e6f-49690052b30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a580daff-412a-4d77-a7ec-9164d1039c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_A_TV2_is_kiment_az_Onkologiai_Intezetbe_es_leforgatta_hogy_vilagszinvonalu","timestamp":"2019. július. 26. 22:25","title":"A TV2 is kiment az Onkológiai Intézetbe, és leforgatta, hogy világszínvonalú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]