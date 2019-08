Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","shortLead":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","id":"20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5157aad8-c599-4676-92f5-17811afbbca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:57","title":"Az eladót a miniszter felügyeli, a vevőt a miniszter férje irányítja a nagy gáztározóüzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző MMBF Földgáztároló Zrt.-t.","shortLead":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző...","id":"20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdbdf1-9996-4025-be21-635fe5647b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:39","title":"Félprivatizálja a biztonsági gáztározót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horváth Ildikó szerint a pénzekkel sincs gond, a várólisták több tízezres csökkenése pedig őket igazolja.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a pénzekkel sincs gond, a várólisták több tízezres csökkenése pedig őket igazolja.","id":"20190801_Milyen_orvoshiany_Az_allamtitkar_szerint_hatezerrel_tobb_dolgozik_most_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a2970-3660-4a49-ba4d-545280144882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Milyen_orvoshiany_Az_allamtitkar_szerint_hatezerrel_tobb_dolgozik_most_mint_korabban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:17","title":"Milyen orvoshiány? Az államtitkár szerint hatezerrel több orvos dolgozik most, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tavaly már fél évet előzetes letartóztatásban töltött Rupert Stadler, akit többek közt csalással vádolnak valamint megtévesztő reklámok terjesztésében való közreműködéssel. ","shortLead":"Tavaly már fél évet előzetes letartóztatásban töltött Rupert Stadler, akit többek közt csalással vádolnak valamint...","id":"20190731_Vadat_emeltek_az_Audi_igazgatotanacsanak_volt_elnoke_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14a3d43-454d-4306-8058-b27a1cab1908","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Vadat_emeltek_az_Audi_igazgatotanacsanak_volt_elnoke_ellen","timestamp":"2019. július. 31. 15:55","title":"Vádat emeltek az Audi volt elnökével szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58ffbc-bb38-4c09-bab5-a1aae87190ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem sérült meg az Adonis utcánál történt incidensben.\r

\r

","shortLead":"Senki nem sérült meg az Adonis utcánál történt incidensben.\r

\r

","id":"20190801_Kisiklott_a_fogaskereku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e58ffbc-bb38-4c09-bab5-a1aae87190ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79cfef-4246-4d96-9f7f-8bc7dd79350f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kisiklott_a_fogaskereku","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:35","title":"Kisiklott a fogaskerekű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","shortLead":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","id":"20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42ccaf-b794-4756-93c7-41968f857c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Magyar vámpír nyomába szegődnek Kádár elvtárs ügynökei - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 25 éves lepukkant Toyotával jár.","shortLead":"Egy 25 éves lepukkant Toyotával jár.","id":"20190731_Fura_figura_Boris_Johnson_nem_kulonben_az_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c8b5d-a1a1-4a9e-a573-c1e7c9cd2c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Fura_figura_Boris_Johnson_nem_kulonben_az_autoja","timestamp":"2019. július. 31. 13:42","title":"Fura figura Boris Johnson, nem különben az autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]