[{"available":true,"c_guid":"f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","shortLead":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","id":"20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217e0d16-0d64-4208-a91a-caaed84406ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:09","title":"Átrepült a La Manche csatornán a francia légdeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy történt az eset. ","id":"20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589ac9aa-7543-43f5-a55f-a91854fae81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_Pontoon_Duna_parti_sziklak","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:17","title":"Baleset történt a Pontoonnál, a Duna-parti sziklákra esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között több gyermek is van. Az elkövető a 21 éves texasi Patrick Crusius, őt elfogták a rendőrök. ","shortLead":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között...","id":"20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9005f5-c82f-45d2-8f89-0c9764d9fa95","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:04","title":"Lövöldözés volt egy El Pasó-i bevásárlóközpontban - legalább 15 halott, egy letartóztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","shortLead":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","id":"20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6f94f-219e-4508-bfd0-26d794398103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:30","title":"A Fidesz-kormány arra készül, hogy lealkudja az uniós büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8d7ef1-f57f-4704-b2c2-4c5571c5f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia győzött a Hungaroringen a Forma-2-es verseny úgynevezett sprintfutamában. ","shortLead":"Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia győzött a Hungaroringen a Forma-2-es verseny...","id":"20190804_Ismet_egy_Schumacher_unnepeltek_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8d7ef1-f57f-4704-b2c2-4c5571c5f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821853a9-d6da-4aef-94b1-891dedf9513f","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Ismet_egy_Schumacher_unnepeltek_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:53","title":"Ismét egy Schumachert ünnepeltek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","shortLead":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","id":"20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa4957-444e-4010-b787-0e6d04d64c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:47","title":"Hunvald György polgármesternek indul Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megosztja az internetet egy matematikai feladat. Ön melyik táborba tartozik?\r

","shortLead":"Megosztja az internetet egy matematikai feladat. Ön melyik táborba tartozik?\r

","id":"20190804_On_szerint_egy_vagy_tizenhat_Szavazzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cd7fa-8f90-4971-b782-834e5e4b4d2e","keywords":null,"link":"/elet/20190804_On_szerint_egy_vagy_tizenhat_Szavazzon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:22","title":"Ön szerint 1 vagy 16? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]