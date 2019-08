Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg a megrendelt Boeing–737 Max gépek.","shortLead":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg...","id":"20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b06ceff-de88-4b50-bd08-8e5569b9e2be","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:17","title":"Önhibáján kívül került nagy bajba a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","shortLead":"Ha még ő irányítaná a céget, idén kevesebb lenne a szupersztár.","id":"20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012354ff-d4c7-4066-8ff1-859261ac3295","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Gerendai_Karolynak_mar_tul_jo_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:30","title":"Gerendai Károlynak már túl jó a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","shortLead":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","id":"20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db488f47-0dde-4d7a-9abb-0481cc229a40","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:15","title":"Microsoft-ügy: az ügyészség szerint sem zárható ki a csalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen megállapodást.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen...","id":"20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f2625d-3c2f-4a38-be2f-dde4c9263bef","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:42","title":"Észak-Korea: figyelmeztetés volt a keddi rakétakísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbfd05-0659-47b8-adec-e3ea1f12e25c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Igen, egy séf fejére is kerülhet korona. Ezúttal éppen egy királyrákos tortáért. ","shortLead":"Igen, egy séf fejére is kerülhet korona. Ezúttal éppen egy királyrákos tortáért. ","id":"20190807_Szakacssapka_helyett_korona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02dbfd05-0659-47b8-adec-e3ea1f12e25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549cc7e3-13e4-4b0d-bab8-4c467b861844","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Szakacssapka_helyett_korona","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:23","title":"Szakácssapka helyett korona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte minden sportágat ki tudunk szolgálni, mondta el a köztévén a sportállamtitkár, és hozzátette, mindenkivel és mindennel szeretne a kormány foglalkozni a sport területén.","shortLead":"Szinte minden sportágat ki tudunk szolgálni, mondta el a köztévén a sportállamtitkár, és hozzátette, mindenkivel és...","id":"20190807_327_milliardot_koltunk_sportra_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1320409-b6cd-4e32-934b-1564b5d471ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_327_milliardot_koltunk_sportra_jovore","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:20","title":"327 milliárdot költünk sportra jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","shortLead":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","id":"20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4692d14-8fd2-4e58-a65a-1be00e8f8ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:52","title":"Most az OTP-seknél próbálkoznak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]