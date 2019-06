[{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel, a kockázatvállalási döntések előkészítésével, az ügyfél-, partner-, illetve ügyletminősítéssel, valamint a fedezetekre és egyéb hiteladatokra vonatkozó banki nyilvántartásaival kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.","shortLead":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel...","id":"20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ea394e-988f-4186-a729-443d4154df96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","timestamp":"2019. június. 28. 09:48","title":"Az MNB szabálytalanságokat talált a MagNet Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad62352-576b-484e-91a0-3382ea726fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Készenléti Rendőrség három objektumőre oltott el egy égő buszt az M3-as autópályán. A rendőrök szolgálatuk leteltével hajtottak fel az autópályára, és még arról is gondoskodtak, hogy a leszállított turistákat egy másik busz elvigye. ","shortLead":"A Készenléti Rendőrség három objektumőre oltott el egy égő buszt az M3-as autópályán. Tűz volt a budapesti Stefánia úton

Egy raktárépület átjárójában az összehordott szemét kapott lángra.

2019. június. 28. 22:09 ","id":"20190628_Tuz_volt_a_budapesti_Stefania_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50fe6ab-1dbe-4897-be5c-989fc295c946","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Tuz_volt_a_budapesti_Stefania_uton","timestamp":"2019. június. 28. 22:09","title":"Tűz volt a budapesti Stefánia úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz fogyasztót érintett a tunéziai eset: sokan csak késéssel tudtak hazajönni, többen pedig még a külföldi repülőtéren vesztegelnek. A fogyasztóvédők segítenek a Tunéziában hagyott magyar turistáknak

Több mint száz fogyasztót érintett a tunéziai eset: sokan csak késéssel tudtak hazajönni, többen pedig még a külföldi repülőtéren vesztegelnek. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felvállalja a magyar fogyasztók ügyét, akiknek akár kártérítés és díjengedmény is járhat – írta nyilatkozatában a FEOSZ, amely a [email protected] e-mail címen várja a fogyasztói bejelentéseket.

2019. június. 29. 17:20

Marabu FékNyúz: Felelősség

2019. június. 29. 11:05

A BKV végre konkrét lépést tett a kisföldalatti kocsijainak cseréje felé

Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.

2019. június. 28. 13:13 A lengyel kormány szerint diszkriminálják a katolikusokat. ","shortLead":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják...","id":"20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90a10a5-dc7c-4fb8-8b89-68f369e5d176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","timestamp":"2019. június. 29. 08:00","title":"Diszkrimináció vagy melegjogok védelme? Diszkrimináció vagy melegjogok védelme? Össztűz alá került a lengyel IKEA

Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják a katolikusokat.

2019. június. 29. 08:00

Nemcsak veszélyes, de pazarló is az alacsony gumiabroncsnyomás – így működik az ellenőrző rendszere

Öt éve minden Európában újonnan forgalomba hozott autóban kötelező a guminyomás-ellenőrző rendszer.

2019. június. 28. 12:00 ","id":"20190628_gumiabroncsnyomas_ellenorzo_rendszer_autozzunk_okosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1413030-58b9-4a5f-857c-1bac35846268","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_gumiabroncsnyomas_ellenorzo_rendszer_autozzunk_okosan","timestamp":"2019. június. 28. 12:00","title":"Nemcsak veszélyes, de pazarló is az alacsony gumiabroncsnyomás – így működik az ellenőrző rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]