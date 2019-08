A kábítószerekkel kapcsolatos törvényeink nem működtek hatékonyan az elmúlt 50 évben

- nyilatkozta a brüsszeli Politiconak Étienne Schneider, Luxemburg egészségügyi minisztere, aki az igazságügyi miniszterrel együtt gazdája annak a törvényjavaslatnak, mely teljes mértékben törvényessé kívánja tenni a marihuána előállítását, terjesztését és fogyasztását. Ez hatalmas változást idézhetne elő az egész Európai Unióban, hiszen Luxemburg már csak a földrajzi fekvése miatt is rendkívül nagy hatást gyakorol egész Európára. Elég arra gondolni, hogy naponta 200 ezer külföldi munkavállaló ingázik a nagyhercegségbe, amely a jogi reformok terén mindig is elszánt újító volt. Jean-Claude Juncker, mint Luxemburg miniszterelnöke adóparadicsommá változtatta hazáját a multik számára. Ennek is része van abban, hogy Luxemburgban a legmagasabb az egy főre jutó GDP, noha a nagyhercegség gazdasági teljesítménye egyáltalán nem oly lenyűgöző.

Ősszel terjesztik a parlament elő a törvényt a marihuána legalizálásáról, de az előkészítő munka már réges-régen tart.

Ki kell dolgoznunk az ellenőrzés és az adózás rendjét

- mondta az egészségügyi miniszter, aki nem is titkolja nagyon, pénzt szeretnének látni a folyamat eredményeképp. A kábítószerpiacon még mindig itt van a legtöbb fogyasztó, hiszen a többi szerhez viszonyítva ez jóval kevésbé veszélyes. Azonkívül viszonylag olcsó, vagyis lehetséges a tömeg fogyasztás, amely persze most is folyik, de nem legálisan. Igaz, hogy Amszterdamban vagy Katalóniában nem számít már bűncselekménynek, ha kijelölt helyeken marihuánát fogyasztanak, de Luxemburg többet akar, teljes legalizálást.

Nem állítjuk, hogy a marihuána fogyasztása nem ártalmas - ezt hangsúlyozza az egészségügyi miniszter, aki rámutatott arra, hogy az alkohol vagy a dohányzás is hordoz magában kockázatot. Felnőtt polgárok eldönthetik, hogy vállalnak-e ilyen kockázatot. Ha teljesen legális lesz a marihuána fogyasztása, akkor a minőségellenőrzés is az egészségügyi hatóságok felelőssége lesz. A kockázat tehát csökken a fogyasztók szempontjából.

Németországban a német tartományok csakis a Legfelső Bíróság sürgetésére törődtek bele abba, hogy egészségügyi célra lehessen marihuánát használni. A brüsszeli Politiconak nyilatkozó német szakértők szerint komoly félelem van attól Németországban, hogy a luxemburgi hatás begyűrűzik Németországba is. Luxemburg egészségügyi minisztere tudatosan vállalja is ezt a szerepet. Arra hivatkozik, hogy az Egyesült Államokban távolról sem következtek be drámai változások azokban az államokban, ahol legálissá vált a marihuána előállítása, forgalmazása és fogyasztása. Szerinte elsősorban vallási és kulturális problémáról nem pedig egészségügyi kérdésről van szó.

A liberális Kaliforniában szinte természetes a marihuána legalizálása míg a Biblia övezetben vagyis az amerikai Délen senki sem gondol ilyesmire. Európa is nagyon sokszínű ilyen szempontból is. De Luxemburg épp emiatt akarja felvállalni az éllovas szerepet, hogy megmutassa, kis állam is képes nagy hatást gyakorolni az Európai Unióban, még akkoris, ha már a szomszédos Németországban is a dominó hatástól tartanak, ha Luxemburgban valóban teljesen legális lesz a marihuána termesztése, terjesztése és fogyasztása is.