[{"available":true,"c_guid":"fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","id":"20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1f992-d712-43cc-861c-91feb517177f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Belesüppedt a hódmezővásárhelyi tramtrain árkába egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","shortLead":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","id":"20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c267-0d4d-4c59-ac8a-8fb996512b22","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:33","title":"Búcsú egy újabb tévhittől: a kalcium nem használ az allergiás tünetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","shortLead":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","id":"20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbed393-eba1-4c5b-8ed4-08c8eb822110","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:48","title":"Több nő szexuális zaklatással vádolja Placido Domingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac","c_author":"Nagy Iván László","category":"elet","description":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is rossz. Most, hogy a károgók kétharmada nagy egyetértésben bólogatott, és továbbment, érezzük jól magunkat idén is a Szigeten! Ez volt a vasárnapunk.","shortLead":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is...","id":"20190812_sziget_riport_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f0425-2956-4612-8bf4-386e10bb95f6","keywords":null,"link":"/elet/20190812_sziget_riport_vasarnap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:00","title":"A Sziget tulajdonképpen egy hétvégi kiruccanás Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","shortLead":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","id":"20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1338a95-3191-4582-a3c0-4605cd7fde98","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:51","title":"Komoly baj lehet a Kaiser párizsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell teljesíteniük az ügyfeleknek. ","shortLead":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell...","id":"20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06606f2-abdd-41c7-a85f-a6b9493570cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:23","title":"Átveheti az Erste az Aegon Lakástakarék ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna, a pompeji régészeti park igazgatója.","shortLead":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna...","id":"20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e2f06-240b-4e61-ac9f-ca2b2404ff36","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:16","title":"Ókori varázsló kincsestárára bukkantak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szélsőjobboldali Mi Hazánk tiltakozó akciót szervezett a Coca-Cola dunaharaszti üzeménél, több autóval állták el a cég telephelyének bejáratát. A cég értesítette a rendőrséget.","shortLead":"A szélsőjobboldali Mi Hazánk tiltakozó akciót szervezett a Coca-Cola dunaharaszti üzeménél, több autóval állták el...","id":"20190812_Blokad_lezartak_a_CocaCola_uzemenek_bejaratat_Toroczkaiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09144ef0-4024-4720-a3d3-ba73afd9934b","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Blokad_lezartak_a_CocaCola_uzemenek_bejaratat_Toroczkaiek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:48","title":"Blokád: lezárták a Coca-Cola üzemének bejáratát Toroczkaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]