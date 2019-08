Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","shortLead":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","id":"20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8329af-a2ac-45cf-bd47-e34ba979df37","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:00","title":"Meghalt Török Zsolt aradi hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.","shortLead":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott...","id":"20190816_automata_vece_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b6655c-6490-4c03-a2f7-326d7bf11d11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_automata_vece_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:40","title":"Csoda robotvécéje lett Szegednek, csak időnként kinyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Az utóbbi évek legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök.","id":"20190817_Hosszan_elbeszelget_Merkel_es_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06813bdb-39eb-4dbf-968f-8d12a0b36ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Hosszan_elbeszelget_Merkel_es_Orban","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:19","title":"Hosszan elbeszélget Merkel és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar internetezők, és mik azok, amik a legjobban zavarják a felhasználókat.","shortLead":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar...","id":"20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46a0700-8689-4156-9a58-dd64ee9b9803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:03","title":"Itt van, mire panaszkodnak a legtöbbet a magyar netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","shortLead":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","id":"20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237bc79c-c5d9-4935-a91d-1ee70017dcc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:37","title":"Állati maradványoktól bűzlik Rákospalotán egy erdős rész, a hatóságok tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eac92a-945c-4e56-bcf7-15d4a4fc8f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maga módján reagált a tüntetésekre.","shortLead":"A maga módján reagált a tüntetésekre.","id":"20190816_A_francia_Pokember_egy_hongkongi_felhokarcolon_bukkant_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9eac92a-945c-4e56-bcf7-15d4a4fc8f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15e8949-6f45-4464-9f7d-0ba3e0500ba3","keywords":null,"link":"/elet/20190816_A_francia_Pokember_egy_hongkongi_felhokarcolon_bukkant_fel","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:25","title":"A francia Pókember egy hongkongi felhőkarcolón bukkant fel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]