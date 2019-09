Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán most jutnak valamire. ","shortLead":"Talán most jutnak valamire. ","id":"20190913_Vizsgalodik_a_NAIH_az_ajanlasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108aa877-afe8-47a8-8d26-007313ef4fff","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Vizsgalodik_a_NAIH_az_ajanlasok_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Vizsgálódik a NAIH az ajánlások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bd58f-977a-4177-ba8e-40a0e1a01c8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"220 kilométeres hatótáv, futurisztikus műszerfal és hátsókerék-hajtás jellemzi a vadonatúj Honda e-t. ","shortLead":"220 kilométeres hatótáv, futurisztikus műszerfal és hátsókerék-hajtás jellemzi a vadonatúj Honda e-t. ","id":"20190913_a_honda_cuki_uj_villanyautoja_96_millio_forinttol_indul_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499bd58f-977a-4177-ba8e-40a0e1a01c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1064be4f-983c-4a81-9580-cea5feae6918","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_honda_cuki_uj_villanyautoja_96_millio_forinttol_indul_itthon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:55","title":"A Honda cuki új villanyautója 9,6 millió forinttól indul itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnököt \"kiváló politikusnak\" nevezte a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A brit miniszterelnököt \"kiváló politikusnak\" nevezte a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20190913_szijjarto_peter_kiallt_boris_johnson_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=757bb93a-b320-4af5-b0e3-0e08e519551a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35345bd1-68f9-4667-97c7-1bba89c9c632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_szijjarto_peter_kiallt_boris_johnson_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:14","title":"Szijjártó teljes mellszélességgel kiállt Boris Johnson mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Durván nekiment Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök, amivel a korábban megindult üzengetést koronázta meg.","shortLead":"Durván nekiment Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök, amivel a korábban megindult üzengetést...","id":"201937__matolcsy_gyorgy__varga_mihaly__vad_vitak__toresvonalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6353c-88d0-4d36-b11a-2fa09be37225","keywords":null,"link":"/gazdasag/201937__matolcsy_gyorgy__varga_mihaly__vad_vitak__toresvonalak","timestamp":"2019. szeptember. 14. 07:00","title":"A kutyaviadal semmi ahhoz képest, amikor gazdaságpolitikusok ugranak egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd1862-9be1-4d81-a5e4-bd88afcdf498","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sikerült összegyűjtenie a jelöltséghez szükséges ötezer érvényes aláírást. ","shortLead":"Nem sikerült összegyűjtenie a jelöltséghez szükséges ötezer érvényes aláírást. ","id":"20190913_Elutasitottak_Thurmer_Gyula_fopolgarmesterjelolti_nyilvantartasba_vetelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd1862-9be1-4d81-a5e4-bd88afcdf498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff37811b-92b3-4245-b9f1-ff9b2c60f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Elutasitottak_Thurmer_Gyula_fopolgarmesterjelolti_nyilvantartasba_vetelet","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:48","title":"Elutasították Thürmer Gyula főpolgármester-jelölti nyilvántartásba vételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak a szülő-gyermek viszony befolyásolja döntően a felnőttkori párkapcsolatok alakulását, hanem a testvérkapcsolatok gyerekkori történései is. ","shortLead":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak...","id":"20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c18919-7352-4065-b450-109091741fb0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:00","title":"Azt hiszi, nem számít? Így hat a testvérünk a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968b38cd-8b1c-4742-9565-e8c382f8102f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százak tüntettek Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt mellett, aki szerint nem őt kell megvédeni, hanem a kerületben élőket. ","shortLead":"Százak tüntettek Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt mellett, aki szerint nem őt kell megvédeni, hanem...","id":"20190913_Szazak_tuntetnek_Piko_Andras_mellett_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968b38cd-8b1c-4742-9565-e8c382f8102f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d08f2-1b8d-4cfb-bc26-514affc13dae","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Szazak_tuntetnek_Piko_Andras_mellett_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:30","title":"Pikó: A Fidesz fél, mert elkezdtük kinyitni az aktákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]