[{"available":true,"c_guid":"4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs. Megmutatjuk miért lett ismét két rangos nemzetközi felmérés szerint is a világ legélhetőbb városa. ","shortLead":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs...","id":"20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aa0c87-cdc4-42ae-b64c-d9e082cb8310","keywords":null,"link":"/360/20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:50","title":"A szomszédban minden zöldebb - miért lett megint Bécs a világ legélhetőbb városa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselőházi bizottság elnöke sokkolónak és veszélyesnek minősítette, hogy Trump élt a mentességre vonatkozó kitétellel.","shortLead":"A képviselőházi bizottság elnöke sokkolónak és veszélyesnek minősítette, hogy Trump élt a mentességre vonatkozó...","id":"20190917_donald_trump_elnok_igazsagugyi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5027f62-b739-4198-882c-545bb1d2b3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_donald_trump_elnok_igazsagugyi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:59","title":"Trump megtiltotta két volt munkatársának, hogy megjelenjenek egy képviselőházi meghallgatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","shortLead":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","id":"20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3fdf16-667f-4a29-99eb-e02c901fca1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"Választási csalást sejt az ellenzék, feljelentést tesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ed6f7-5679-4e82-bb20-4a089e400d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznosak a GPS nyomkövetők, csak épp van velük egy kis gond: több mint félmillióban lehet olyan sérülékenység, amely lehetővé teszi, hogy akár rosszindulatú illetéktelenek is hozzáférjenek a védeni kívánt gyerek, idős ember stb. valós helyzetéhez. ","shortLead":"Hasznosak a GPS nyomkövetők, csak épp van velük egy kis gond: több mint félmillióban lehet olyan sérülékenység, amely...","id":"20190918_biztonsagi_res_kinai_gyartmanyu_gps_nyomkovetokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ed6f7-5679-4e82-bb20-4a089e400d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ca9a4-b076-49de-8bcc-cc86a20e95a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_biztonsagi_res_kinai_gyartmanyu_gps_nyomkovetokben","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:33","title":"Ha ilyen nyomkövetőt használ, akkor inkább felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","shortLead":"Az elismerést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alapította.","id":"20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fc555-ac5d-48f3-a412-8b5bbf3d0677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec17ca6-2289-4102-ae22-90b13ec55401","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_csaladok_angyala_dij_harom_kiralylany_harom_kiralyfi_lovasi_andras_balog_zoltan_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:19","title":"Balog Zoltán, Novák Katalin és Lovasi András is Családok Angyala díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","shortLead":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","id":"20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fd893c-d4cf-4e5b-af08-543ec0569561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:37","title":"7 forintot ugrik a benzin ára péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fischer Iván szerint változtatni kell azon a felfogáson, hogy operáknál a rendező újít, a karmester értékeket őriz. A HVG-nek adott interjúban arról is beszél, hogy a tao-támogatások pótlása nem politikai, hanem kulturális kérdés. ","shortLead":"Fischer Iván szerint változtatni kell azon a felfogáson, hogy operáknál a rendező újít, a karmester értékeket őriz...","id":"20190918_Fischer_Ivan_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bfca5-f115-4b7b-adfd-938941af20c7","keywords":null,"link":"/360/20190918_Fischer_Ivan_interju","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:10","title":"Fischer Iván: \"a zene a legjobb eszköz hidakat építeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem kapott megfelelő ellátást.","shortLead":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem...","id":"20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f16a5-a7b7-46ef-8d19-9d821f59a01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:55","title":"A mátészalkai kórház parkolójában elesett az idős orvos, másnap meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]