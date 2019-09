Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","shortLead":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","id":"20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7221f4ea-636b-4918-b494-d22c2924e171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:19","title":"Száznyolcmilliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Mindemellett kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190923_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e5980d-2a00-4c41-a9b4-7ab3f1f932b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:20","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d669567-f61e-4bbe-b82e-1c7e4939473c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyiek egy csoportja el akarja szállíttatni, mielőtt újra ellepi a víz, a régészek viszont aggódnak.","shortLead":"Helyiek egy csoportja el akarja szállíttatni, mielőtt újra ellepi a víz, a régészek viszont aggódnak.","id":"20190923_Olyan_forro_volt_a_nyar_hogy_felbukkant_a_viz_alol_a_spanyol_Stonehenge_guadalperali_dolmen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d669567-f61e-4bbe-b82e-1c7e4939473c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7751c88-d903-48ea-8899-15424110364b","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Olyan_forro_volt_a_nyar_hogy_felbukkant_a_viz_alol_a_spanyol_Stonehenge_guadalperali_dolmen","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:04","title":"Olyan forró volt a nyár, hogy felbukkant a víz alól a spanyol Stonehenge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","shortLead":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","id":"20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4203c9e7-3e04-4d92-86f6-302c7341ca0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:37","title":"A Fidesz-szavazók szerint nem is büntetné Budapestet a kormány, ha ellenzéki polgármestert választana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok megjelenésével pedig a lehetőségek határtalanok a további előrelépésre.","shortLead":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok...","id":"20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c3547f-66dc-42cd-b399-1f2f580e2442","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:59","title":"Palkovics miniszter szerint nem a foci a legdinamikusabban növekvő sportág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","shortLead":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","id":"20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbb388a-f382-4e1e-a1f2-9570f26b954c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:24","title":"Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tinédzser klímaaktivista mémeket érő arccal nézte végig Donald Trump bevonulását.","shortLead":"A tinédzser klímaaktivista mémeket érő arccal nézte végig Donald Trump bevonulását.","id":"20190924_Greta_Thunberg_egesz_biztosan_gyilkolni_tudna_a_tekintetevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7a28d-f54d-4e91-97aa-25399fbcef4b","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Greta_Thunberg_egesz_biztosan_gyilkolni_tudna_a_tekintetevel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:37","title":"Greta Thunberg egész biztosan gyilkolni tudna a tekintetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemen sportközgazdaságot tanuló hallgatók a liláknál szerezhetnek gyakorlatot.","shortLead":"Az egyetemen sportközgazdaságot tanuló hallgatók a liláknál szerezhetnek gyakorlatot.","id":"20190923_ujpest_fc_corvinus_dualis_kepzes_sportkozgazdasagtan_partneri_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e45c72-5fce-4aac-8daf-140d3860cbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_ujpest_fc_corvinus_dualis_kepzes_sportkozgazdasagtan_partneri_megallapodas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:22","title":"A Corvinus partnere lett az Újpest FC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]