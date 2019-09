Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Tizenhárman álltak oda átadni egy útszakaszt, ebből 10-en vágták is a szalagot" - Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.

"Vastagon beszáll a szlovák kormány a villanyautózásba, 8000 eurót adnak autónként" - Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.

"3000 kamuvideót készített a Google, de ezért még hálásak leszünk egyszer" - A Google egy 3000 videóból álló adatbázist készített, hogy segítsen a kutatóknak megtalálni a deepfake-videók terjedésének ellenszerét.

"Orbán olasz barátai nem szakítottak teljesen a fasiszta múltjukkal" - Több mint hetven éve használt logó mutatja, milyen örökséget vállaltak és vállalnak gyakori alakváltások közepette az olasz politikai színtér jobbszélén elhelyezkedő pártok. Amelyek egyikének eseményén díszvendég volt Orbán Viktor.

"Volner János agytrösztöt alapított és az élére állt" - A Mi Hazánk Mozgalom volt politikusa százötven értelmiségit gyűjtött össze számos európai országból, hogy az Európa Öröksége Intézetet szolgálják. Volner az első mondataival keményen, személyeskedve támadta Greta Thunberget.

"Valami újjal állna elő az Android atyja" - Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.

"Hivatalos: „csak" 78,7 milliárdba kerül a budapesti kézilabdacsarnok" - Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat 37 milliárddal több volt, de a kormány határozatot hozott róla, hogy nem lehet bármennyit költeni. Első körben a legolcsóbb ajánlat...","id":"20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4d9a5f-b962-4da0-9b69-5b3130b10814","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:51","title":"Hivatalos: „csak” 78,7 milliárdba kerül a budapesti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb73a38-ac76-48d9-95e7-446abd8250c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben a hazai kereskedésekbe is megérkezett miniterepjáróból most egy 1:10 méretarányú, még kisebb változat tűnt fel a színen. "Az eredetinél is cukibb az összelegózható Suzuki Jimny" - A nemrégiben a hazai kereskedésekbe is megérkezett miniterepjáróból most egy 1:10 méretarányú, még kisebb változat tűnt fel a színen.