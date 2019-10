Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele... 2019. szeptember. 30. 10:30 A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell A világhírű színész köszönetet mondott a fiataloknak, akik a klímamozgalom élére álltak. Leonardo DiCaprio 60 ezer ember előtt vette védelmébe Greta Thunberget 2019. szeptember. 30. 11:23 Leonardo DiCaprio 60 ezer ember előtt védte meg Greta Thunberget A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet. 2019. szeptember. 30. 17:32 A cég, amely 23 ezer milliárd forintnyi osztalékot akar fizetni A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét. 2019. szeptember. 30. 14:01 Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt. 2019. szeptember. 30. 16:24 Újabb két olaszliszkai lincselő kapott kártalanítást A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi polgármester-jelöltjéhez, Bánhidi Balázshoz köthető? Hogyan írhatja elő az iskola, hogy még a 8 éves gyerekek is ezért egy kilométert gyalogoljanak, miközben az intézmény mellett ott van a rendelkezésre álló sportcentrum? - ezekből a kérdésekből kerekedett a békés zsákfalu lakóit elkeserítő politikai perpatvar. A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint. 2019. szeptember. 30. 14:57 Keddtől lehet igényelni a nyelvtanulási diákhitelt