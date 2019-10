Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal, céghálóval mutatja be, hogyan futnak össze a szálak az adriai videó szereplői és bizniszei között.","shortLead":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal...","id":"20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3e3f6-4e07-4aa0-9d0a-c8362ec8884c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","timestamp":"2019. október. 09. 16:37","title":"A Borkai-videó a NER természetét leplezi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbd051-5ef1-4ed8-916c-e3918eef219b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett Rómában. Szóba kerültek az európai ügyek is.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani...","id":"20191010_Orban_Nehany_het_mulva_kiderulhet_hogy_maradnake_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbd051-5ef1-4ed8-916c-e3918eef219b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7b84a2-7f19-410b-b7d8-b0f81c71c650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Orban_Nehany_het_mulva_kiderulhet_hogy_maradnake_a_Neppartban","timestamp":"2019. október. 10. 20:41","title":"Orbán: Néhány hét múlva kiderülhet, hogy maradnak-e a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","shortLead":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","id":"20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becf7969-b76a-4bda-84ad-a6fd1c0fa27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 09. 21:40","title":"Még mindig nem döntöttek Orbán új brüsszeli jelöltjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1da51-fdfe-41b4-ab1c-ca6dad0115b3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Gelatinról sok történet kering. Egyet – a név eredetéről és a csoport tagjairól – Liam Gillick mesélt el a Flash Artban (magyar kiadás: 2013/5). Egy másik a Kunsthalle jelenlegi, Gelatin & Liam Gillick: Stinking Dawn (Bűzlő hajnal) című kiállításán bontakozik ki, mely július 4-én nyílt, de már néhány nappal előtte is látogatható volt: július 13-ig filmet forgattak Gillick forgatókönyve alapján, a művészcsoport négy tagjának főszereplésével.","shortLead":"Gelatinról sok történet kering. Egyet – a név eredetéről és a csoport tagjairól – Liam Gillick mesélt el a Flash Artban...","id":"20191009_Buzlo_hajnal__Gelatin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1da51-fdfe-41b4-ab1c-ca6dad0115b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091946fd-a534-412f-b773-02022532ad7b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Buzlo_hajnal__Gelatin","timestamp":"2019. október. 09. 11:12","title":"Bűzlő hajnal – Gelatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra. Eddig csaknem 21 ezren jelezték, hogy a lakóhelyüktől távol, bejelentett tartózkodási helyükön kívánnak szavazni.","shortLead":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra...","id":"20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aaf44-dc3b-449d-9b31-2f3ace8f949b","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","timestamp":"2019. október. 09. 06:42","title":"Több mint 1400-an jelentkeztek át szavazni a XI. kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint még ételért is alig jár ki.","shortLead":"A helyiek szerint még ételért is alig jár ki.","id":"20191009_Remetekent_el_birtokan_a_kiskutyajat_megkinzo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317f097-aa44-4b23-9df9-410aaf8d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Remetekent_el_birtokan_a_kiskutyajat_megkinzo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2019. október. 09. 09:29","title":"Remeteként él birtokán a kiskutyáját megkínzó balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad761e-da51-47a9-93ee-28e032352cc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.","shortLead":"Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.","id":"20191010_godollo_mentok_macska_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bad761e-da51-47a9-93ee-28e032352cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468e2b0-56a2-4a12-9d78-e6634c622141","keywords":null,"link":"/elet/20191010_godollo_mentok_macska_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 10. 13:49","title":"Ez a macska a gödöllői tűzoltóknak és mentőknek köszönheti az életét – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","shortLead":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","id":"20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2abb4-fe4b-4b81-b421-4245afc7c685","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 09. 13:31","title":"Zsinagógánál nyitottak tüzet Halléban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]