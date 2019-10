Csökkent az ingatlaneladások száma

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ed028be-ed49-4b9e-9afb-f5da67313d70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba kerültek hadifogoly-táborba. ","shortLead":"Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba...","id":"20191014_szovjetunio_hadifogoly_adatok_leveltar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed028be-ed49-4b9e-9afb-f5da67313d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced357e6-2d58-40d0-950d-0cf5ab410a22","keywords":null,"link":"/elet/20191014_szovjetunio_hadifogoly_adatok_leveltar","timestamp":"2019. október. 14. 18:21","title":"Kiadják az oroszok 600 ezer Szovjetunióba hurcolt magyar hadifogoly adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","shortLead":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","id":"20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce442a-f1d7-42a0-b9ca-8c1b3c0f0f0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","timestamp":"2019. október. 15. 11:44","title":"Tarlós nem veszi át a képviselői mandátumát a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.","shortLead":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet...","id":"20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e20ac-c75e-4da6-8499-95661af8e13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","timestamp":"2019. október. 14. 17:03","title":"Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8416f71-87ec-4b16-a99e-06ba70dc8c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi egy táskát nézett ki magának.","shortLead":"Egy férfi egy táskát nézett ki magának.","id":"20191015_Gyereket_akarta_lopasra_birni_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8416f71-87ec-4b16-a99e-06ba70dc8c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467b260a-ed35-4fc9-90e4-f4896f742f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Gyereket_akarta_lopasra_birni_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. október. 15. 09:38","title":"Gyerekét akarta lopásra rávenni egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","shortLead":"Húsz mandátumot sikerült csak szereznie a Lungo Dromnak a 47 tagú testületben. ","id":"20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7cf00b-16fb-4621-91ab-25c245198ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9338436b-7d9b-46a7-a1f2-9e9e9bc2ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Nem_lett_tobbsege_Farkas_Florianeknak_az_orszagos_roma_onkormanyzatban","timestamp":"2019. október. 14. 17:50","title":"Nem lett többsége Farkas Flóriánéknak az országos roma önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez időjárás-előrejelzés, nem választási hír.","shortLead":"Ez időjárás-előrejelzés, nem választási hír.","id":"20191014_Kodbe_borul_NyugatMagyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216f127f-91a9-44e2-8aa5-e15e4018778d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Kodbe_borul_NyugatMagyarorszag","timestamp":"2019. október. 14. 05:56","title":"Ködbe borul Nyugat-Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megütheti a bokáját a kormány, Mészáros megemlegeti a választást, Nobel-díjat ért a szegénységkutatás. Ez a HVG360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megütheti a bokáját a kormány, Mészáros megemlegeti a választást, Nobel-díjat ért a szegénységkutatás. Ez a HVG360 esti...","id":"20191014_Radar_360_Karacsony_koszoni_Orban_elrepult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf11aa8-c1af-4966-a808-33634682231a","keywords":null,"link":"/360/20191014_Radar_360_Karacsony_koszoni_Orban_elrepult","timestamp":"2019. október. 14. 17:30","title":"Radar 360: Karácsony köszöni, Orbán elrepült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]