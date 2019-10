Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","shortLead":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","id":"20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752e788-8f03-43dc-b768-2eb30e29fe3c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","timestamp":"2019. október. 20. 13:51","title":"Tűzoltók hozták le a bajba jutott kirándulót Kazárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia Viva (IV) nevű új olasz párt, amelynek első nagygyűlését az alapító Matteo Renzi volt kormányfő, a balközép Demokrata Párt (PD) volt főtitkára vasárnap zárta le Firenzében.","shortLead":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia...","id":"20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2637b81-214f-40e8-b43f-986b143d199e","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Renzi bemutatta új pártját, melynek neve: Italia Viva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat az orosz állam.\r

\r

","shortLead":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat...","id":"20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7133a-7aec-47c6-a20c-138d73df0d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","timestamp":"2019. október. 21. 09:14","title":"Orosz hackerek iráni álcába bújva támadták 20 ország szervezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","shortLead":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","id":"20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450300a8-f0b4-4b4f-b0ae-f53220c19e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","timestamp":"2019. október. 20. 16:18","title":"Amerikai cégek tárgyalnak a feketelistára tett Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Újabb felvételt küldött a Holdról a Csandraján-2, India második holdmissziója csütörtökön – jelentette be az Indiai...","id":"20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429482ef-a1b0-44cc-9ea0-bbfd197e6e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_csandrajan_2_muhold_felvetele_a_holdrol_iirs_isro","timestamp":"2019. október. 19. 15:03","title":"Ezt a fényképet küldte haza a Holdról az indiai Csandraján-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd820d6-9a63-4d7e-9aa8-0d53b2939800","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába megalázóan alacsonyak a doktoranduszi fizetések, hiába keresnek a fiatal kutatók százezrével külföldön munkát, hiába költ a kormány arányában és mértékében is keveset a tudomány támogatására, az olasz tudósok mintha megtáltosodtak volna: szakmai publikációik száma és impaktfaktora is jelentősen megugrott. ","shortLead":"Hiába megalázóan alacsonyak a doktoranduszi fizetések, hiába keresnek a fiatal kutatók százezrével külföldön munkát...","id":"201942_a_tudomanyos_idezettseg_doppingolasa_olasz_csoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd820d6-9a63-4d7e-9aa8-0d53b2939800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c67336-ce3b-49ec-a9ca-289e8d1a6a6d","keywords":null,"link":"/360/201942_a_tudomanyos_idezettseg_doppingolasa_olasz_csoda","timestamp":"2019. október. 21. 12:00","title":"Igazi csoda, amit az olasz tudósok művelnek, legalábbis csoda nagy trükközés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését. Johnson nem önszántából lép.","shortLead":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését...","id":"20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcf4f6-bd52-43f2-b720-f047307aa82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","timestamp":"2019. október. 19. 22:13","title":"A Brexit elhalasztását kéri Boris Johnson az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5385b-f219-4ead-8a04-57825965f264","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi sejtek alkotta \"miniagy\" fejlődik a leglassabban az emberszabásúak közül – állapították meg svájci kutatók. A miniagyak sejtek miniatűr gyűjteményei, melyek segítségével a tudósok az agy fejlődését tanulmányozzák.","shortLead":"Az emberi sejtek alkotta \"miniagy\" fejlődik a leglassabban az emberszabásúak közül – állapították meg svájci kutatók...","id":"20191020_emberi_sejtek_miniagy_csimpanz_makako","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5385b-f219-4ead-8a04-57825965f264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8207d931-eb7a-41f0-8f0f-2a892f8593dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emberi_sejtek_miniagy_csimpanz_makako","timestamp":"2019. október. 20. 19:03","title":"Íme a négy hónapon át laborban növesztett emberi miniagy első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]