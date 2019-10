Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok...","id":"201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72950f9-0375-4aab-9353-5b5238adbd8e","keywords":null,"link":"/360/201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","timestamp":"2019. október. 23. 13:00","title":"Kiderült, kik nyerészkednek a klímaválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra – áll egy kedden késő este közzétett határozatban.","shortLead":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra –...","id":"20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0859ea-5d11-4365-9469-b93d267b0ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 23. 13:53","title":"Új NATO-parancsnokság települ Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","id":"20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4657567-da51-4703-8f2d-bbf3b8420f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán válogatott trágárságokat kiabálhassanak neki a rendőrsorfal mögül. ","shortLead":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán...","id":"20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88dd40-83e4-4901-92ad-a03ad27a7844","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","timestamp":"2019. október. 23. 20:52","title":"\"Kommunisták vagytok\" - kiabálták a Zeneakadémiáról távozó Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e884b98-fe8c-45b7-bc33-21ed0493b9f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Göncz Árpád életével példálózva ígérte meg a Párbeszéd társelnöke, mire készülhet Budapest.","shortLead":"Göncz Árpád életével példálózva ígérte meg a Párbeszéd társelnöke, mire készülhet Budapest.","id":"20191023_Szabo_Timea_Az_onkormanyzati_valasztason_felszabaditottak_Budapestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e884b98-fe8c-45b7-bc33-21ed0493b9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad784949-2751-4b25-9554-ad42472fd428","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Szabo_Timea_Az_onkormanyzati_valasztason_felszabaditottak_Budapestet","timestamp":"2019. október. 23. 13:43","title":"Szabó Tímea: Az önkormányzati választáson felszabadították Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]