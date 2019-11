Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","shortLead":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","id":"20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c4cf97-43c0-4d5e-92e3-29cfefb1fcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. november. 08. 14:39","title":"Kisgyerekkel a nyakában biciklizett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","id":"20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504590b5-8f2b-4a2f-961d-574e3416911f","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","timestamp":"2019. november. 08. 06:15","title":"Több szurkolót is előállítottak a Fradi Európa-liga mérkőzése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e405a-438e-445a-88b3-ffabf290d35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évszázada alkalmazzák már az épületek költöztetésének technikáját, Nicolae Ceausescu román diktátor \"költöztetési kedve\" azonban minden képzeletet felülmúlt.","shortLead":"Több mint egy évszázada alkalmazzák már az épületek költöztetésének technikáját, Nicolae Ceausescu román diktátor...","id":"20191107_ceausescu_epulet_athelyezese_mozgatas_transzlokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e405a-438e-445a-88b3-ffabf290d35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954d0c83-dfbc-4846-b37d-59d99f3ebe90","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_ceausescu_epulet_athelyezese_mozgatas_transzlokacio","timestamp":"2019. november. 07. 16:33","title":"Nem tetszett Ceausescunak egy társasház helyszíne, simán arrébb pakoltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló ülését. Az ülésre nem sikerült bejutniuk – ezt biztonsági őrök akadályozták meg –, végül rendőrök is kiszálltak. Borkainál is elszakadt a cérna.","shortLead":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló...","id":"20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63177dd-a960-4862-9d8b-ff050cf76069","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","timestamp":"2019. november. 07. 16:43","title":"Borkai Zsolt a botrányba fulladt győri közgyűlésen: Kuplerájt csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","id":"20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1dd164-b450-4594-a0c1-9f1b254c1f51","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","timestamp":"2019. november. 08. 15:53","title":"Patthelyzet Tatabányán: a Mi Hazánk együtt szavaz a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47223044-e306-4abc-b04c-67eac1626c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon tömegek gyalogoltak. Sokan ragadtak a munkahelyükön, a gyerekekért sem jutottak el a szülők az óvodába és az iskolába. Az Andrássy utat hermetikusan zárták le, volt, aki a Batthyány téri aluljáróban ragadt. ","shortLead":"A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon...","id":"20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47223044-e306-4abc-b04c-67eac1626c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3be9e-351b-4bce-89f5-9b7f38dc24d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes","timestamp":"2019. november. 07. 18:09","title":"Teljesen elesett Budapest közlekedése Erdogan miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","shortLead":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","id":"20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99e550-aebc-4e24-8dc1-da0ad388f04f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","timestamp":"2019. november. 07. 07:51","title":"Kétmilliárd forintnyi kárt okozott egy áfacsaló szervezet húsáruk behozatalával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]