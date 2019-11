Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","shortLead":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","id":"20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f61748-76f0-4a04-92df-c2b6846fede3","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","timestamp":"2019. november. 18. 09:53","title":"Megtámadták a roma nemzetiségi választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még versenyben van a dél-koreai és a francia technológia is, de a befutó az amerikai lehet.","shortLead":"Még versenyben van a dél-koreai és a francia technológia is, de a befutó az amerikai lehet.","id":"20191118_A_lengyelek_amerikai_atomeromuvet_epithetnek_es_nem_vesznek_fel_ra_hitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb43a658-39f7-4fdd-b140-a279046a20c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_A_lengyelek_amerikai_atomeromuvet_epithetnek_es_nem_vesznek_fel_ra_hitelt","timestamp":"2019. november. 18. 12:41","title":"A lengyelek amerikai atomerőművet építhetnek, és nem vesznek fel rá hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","id":"20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1b20aa-c319-4138-b5f6-b57ed95818bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","timestamp":"2019. november. 17. 20:33","title":"Orbán: Nehezebb idők jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd kiváltani a műanyag csomagolóanyagokat Európa-szerte. ","shortLead":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd...","id":"20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed086c-e97c-40bf-924c-b36561faf3c4","keywords":null,"link":"/elet/20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","timestamp":"2019. november. 18. 12:01","title":"A McDonald's is észbe kapott: próbál megszabadulni a műanyagtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak a közösség részvételén alapuló szolgáltatások. ","shortLead":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak...","id":"201946_maganuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc112a-b476-48ec-a64f-2dd652d04951","keywords":null,"link":"/360/201946_maganuton","timestamp":"2019. november. 17. 16:30","title":"A csomagküldésnek is van Uberje, ráadásul több is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170702d1-9c03-4ab5-ad4f-da9a840637cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Skálázható automata parkolási megoldást mutatott be Budapesten az AImotive, a HERE és a Vodafone. A megoldást autógyártók és autóipari beszállítók használhatják majd.","shortLead":"Skálázható automata parkolási megoldást mutatott be Budapesten az AImotive, a HERE és a Vodafone. A megoldást...","id":"20191118_vodafone_ai_motive_here_terkep_5g_skalazhato_automata_parkolasi_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170702d1-9c03-4ab5-ad4f-da9a840637cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39298b8-b0c2-472a-a116-96d15e349a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_vodafone_ai_motive_here_terkep_5g_skalazhato_automata_parkolasi_rendszer","timestamp":"2019. november. 18. 15:43","title":"Magyar megoldás: szabad helyet keres magának, majd centire pontosan be is áll oda az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","shortLead":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","id":"20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc33422-e45f-4784-8430-1c23a36253fc","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","timestamp":"2019. november. 17. 12:45","title":"Dolgozói harmadát kirúgja a meisseni porcelánüzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]