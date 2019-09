Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely az autó belseje. ","shortLead":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely...","id":"20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da0252f-6c6e-4592-9809-c2af29565350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:44","title":"Villám csapott egy autóba az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió több tagállamánál is kiverte a biztosítékot a magyar kormány terve.","shortLead":"Az Európai Unió több tagállamánál is kiverte a biztosítékot a magyar kormány terve.","id":"20190911_Orbanek_ujranyitnak_a_sziriai_nagykovetseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c8f28e-9dd8-47a6-8d37-630bd3a28bba","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Orbanek_ujranyitnak_a_sziriai_nagykovetseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:34","title":"Orbánék újranyitnák a szíriai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","shortLead":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","id":"20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866871d2-3994-412d-b4ab-17f9393aed86","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:53","title":"Gödön az MSZP–Liberálisok-szövetség \"ráindul\" az egységes ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc876f6-0717-43dd-92aa-d7ff947c65be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy nappal azután, hogy tárgyalták a lakáskérelmét, a színész megjelent a polgármester támogatói között.","shortLead":"Négy nappal azután, hogy tárgyalták a lakáskérelmét, a színész megjelent a polgármester támogatói között.","id":"20190910_Onkormanyzati_lakast_kapott_a_Bacskai_kampanyaban_reszt_vevo_Reviczky_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc876f6-0717-43dd-92aa-d7ff947c65be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1520617c-2a6e-485d-8e14-a3751fb1d679","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Onkormanyzati_lakast_kapott_a_Bacskai_kampanyaban_reszt_vevo_Reviczky_Gabor","timestamp":"2019. szeptember. 10. 21:14","title":"Önkormányzati lakást kapott, beszállt Bácskai János kampányába Reviczky Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának ötletét, a főpolgármestert és az ellenzéki főpolgármester-jelöltet is megkérdezték a tervről. Tarlós már tavaly is elismerte, hogy köze van az ötlethez, Karácsony is nyitott, de mindketten az eredeti probléma, a hajléktalanság megoldását tartják fontosabbnak.","shortLead":"Miután a hvg.hu kiderítette, hogy az Emmi leporolta és a kormány elé viszi a nagy budapesti aluljárók lezárásának...","id":"20190910_Tarlos_Karacsony_hajlektalan_aluljaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2021a8-0c09-45b0-9b85-8aa0426d7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Tarlos_Karacsony_hajlektalan_aluljaro","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"Tarlós és Karácsony valamiben egyetért: nem ellenzik az aluljárók lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy csapás ez az amerikai farmereknek, akik ráadásul a rendkívüli időjárással is küszködnek. De ki a hibás?","shortLead":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy...","id":"20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc99677-746d-4b75-8197-35fe94e4fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:50","title":"Saját lábába rúgott Trump, de megvolt rá az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás előtti elemzésünk az e heti HVG-ben.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás...","id":"20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b52ac0-b6b5-4edc-b6c9-44b37985ba04","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:43","title":"Fogalmi zavar az ellenzék részéről kormányváltó hangulatban bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","shortLead":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","id":"20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bfd59-f56f-4d51-9381-afca76dfd85e","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:50","title":"Seress Rezső a Kispipa mellett kapott miniszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]