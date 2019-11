Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai szempontból nem indult fényesen a Disney streamingszolgáltatása, a helyzetet pedig bonyolítja, hogy az ügyfeleket – állításuk szerint – már az első nap hackertámadás érte.","shortLead":"Technikai szempontból nem indult fényesen a Disney streamingszolgáltatása, a helyzetet pedig bonyolítja...","id":"20191119_disney_plusz_streaming_szolgaltatas_online_video_hackertamadas_dark_web","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f5f45e-02a3-411f-9a23-40d4d803f798","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_disney_plusz_streaming_szolgaltatas_online_video_hackertamadas_dark_web","timestamp":"2019. november. 19. 10:33","title":"Meghekkelték a Disney+ előfizetőit, már árulják a bejelentkezési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot.\r

