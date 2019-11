Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az, hogy az emberi munkaerőt ismétlődő folyamatok elvégzésére pazarolják, gyorsabb és pontosabb szállítást tesznek lehetővé, valamint a baleset és károkozás esélyét is csökkentik. Cikkünkben néhány nagyobb logisztikai cég fejlesztéseit néztük meg közelebbről.","shortLead":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az...","id":"20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68cd90-8855-44c5-88a8-89b46ca131b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","timestamp":"2019. november. 21. 07:30","title":"Mire jók a robotok? Így segítik az embereket a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi idegenrendészeti őrizetben volt, és nem akarta odaadni a pingpongütőt a rendőröknek, megpróbálta megütni őket, letartóztatásba került. ","shortLead":"A férfi idegenrendészeti őrizetben volt, és nem akarta odaadni a pingpongütőt a rendőröknek, megpróbálta megütni őket...","id":"20191119_Tovabb_akart_pingpongozni_a_szir_ferfi_ezert_osszetuzesbe_keveredett_a_rendorokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d957a07-f559-4360-81b5-0f38b44e6725","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Tovabb_akart_pingpongozni_a_szir_ferfi_ezert_osszetuzesbe_keveredett_a_rendorokkel","timestamp":"2019. november. 19. 11:09","title":"Tovább akart pingpongozni a szír férfi, ezért összetűzésbe keveredett a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","shortLead":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","id":"20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252b41-b036-44dc-8a1b-fa6f1aa9ccf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","timestamp":"2019. november. 21. 07:14","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Kengyel polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","shortLead":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","id":"20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9649f-6b75-4820-953a-a198a8bfc263","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","timestamp":"2019. november. 20. 13:45","title":"300 forint egy éjszaka a japán hotelben, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0089072c-3492-4a23-8a6d-11ab927a9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós eleinte úgy gondolta, a nagymacska fog veszíteni, aztán fordult a kocka.","shortLead":"A fotós eleinte úgy gondolta, a nagymacska fog veszíteni, aztán fordult a kocka.","id":"20191119_Moho_piton_tamadt_egy_leopardra__nem_kellett_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0089072c-3492-4a23-8a6d-11ab927a9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0968d076-0811-4b33-8e19-ed8f7c60a1c8","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Moho_piton_tamadt_egy_leopardra__nem_kellett_volna","timestamp":"2019. november. 19. 12:17","title":"Mohó piton támadt egy leopárdra – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Véd majd a digitális veszélyekkel szemben, de hatékonyabbá teszi az örökbefogadást is – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a gyermekjogi világnap alkalmából.","shortLead":"Véd majd a digitális veszélyekkel szemben, de hatékonyabbá teszi az örökbefogadást is – mondta az Emberi Erőforrások...","id":"20191119_gyerekvedelmi_strategia_kormany_emmi_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612e6b3-2607-44a9-820a-57acde552cac","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_gyerekvedelmi_strategia_kormany_emmi_novak_katalin","timestamp":"2019. november. 19. 18:29","title":"Az új veszélyek ellen jön az új gyerekvédelmi stratégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","shortLead":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","id":"20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f090617-8e30-4acd-9a54-d1ca28693da4","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 10:35","title":"Politikamentes UNO-t adtak ki az amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6e9cf9-b41d-47a6-ab44-9b45044f9dc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"November végétől lehet megvenni a magyar áruházakban a hangszórós polcot és lámpát. ","shortLead":"November végétől lehet megvenni a magyar áruházakban a hangszórós polcot és lámpát. ","id":"20191121_Mar_Magyarorszagon_is_bearaztak_az_IKEA_hangszoros_butorait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d6e9cf9-b41d-47a6-ab44-9b45044f9dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d6b06e-e7f1-40e8-b71b-a6ce852f452d","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Mar_Magyarorszagon_is_bearaztak_az_IKEA_hangszoros_butorait","timestamp":"2019. november. 21. 10:15","title":"Már Magyarországon is beárazták az IKEA hangszórós bútorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]