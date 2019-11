Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél.","shortLead":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai...","id":"20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ae46f-7996-4af6-b436-b9fae172e174","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","timestamp":"2019. november. 13. 17:49","title":"Hatalmas vihar volt a horvát tengerparton, városokat öntött el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","shortLead":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","id":"20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e52f8e-66f0-437d-9f7b-1a6a4fb1d530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","timestamp":"2019. november. 14. 13:36","title":"Matolcsy leírta, szerinte hogyan kellene helyrehozni a kudarcot valló eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi sörözőben úgy megütötte a vele kötekedő, ittas férfit, hogy az elesett, a padlóba ütötte a fejét, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy meghalt.","shortLead":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi...","id":"20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d7cf7d-89eb-4cee-98cd-0ae51eb23664","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","timestamp":"2019. november. 14. 09:23","title":"Börtönbe kerülhet a veszprémi halálos verekedés vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt összegzi, hogy melyik cég mennyivel tudta növelni a termeléséhez szükséges, de mástól vásárolt anyagok-alkatrészek-szolgáltatások értékét. A Top 500-hoz kapcsolódva a HVG ezt a különleges listát is évről évre elkészíti.","shortLead":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt...","id":"20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979ee53-5d5e-4820-a6b3-c3351952dc54","keywords":null,"link":"/360/20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","timestamp":"2019. november. 13. 15:01","title":"Top 500: Ha az árbevétel isten kalapja, a hozzáadott érték a bokréta rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát összekapcsolták a román jelöltével.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát...","id":"20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72839ec-1efb-4973-86aa-8cb3cd6f8d86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 14. 11:19","title":"Trócsányi szerint csak egy báb volt, amikor meghallgatták biztosjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis fenyegeti az országot. Több ipari és infrastrukturális beruházást leállítottak korábban a túl magas nitrogén-oxid-szennyezettség miatt.","shortLead":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis...","id":"20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c3c5ac-eae0-4848-be21-f16129007f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","timestamp":"2019. november. 13. 16:28","title":"100 km/h-s zóna lehet Hollandia, így mentenék meg saját gazdaságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői az egész világra kitejresztik a kísérletet, amelyben eltüntetik a lájkokat, így nem láthatjuk, ki hányat kapott.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői az egész világra kitejresztik a kísérletet, amelyben eltüntetik a lájkokat, így nem láthatjuk...","id":"20191114_instagram_like_elrejtese_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7c2a81-8d72-42ef-ba4b-4bc8792043de","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_instagram_like_elrejtese_teszt","timestamp":"2019. november. 14. 19:03","title":"Nézzen rá az Instagramra, lehet, hogy már önnél is eltűntek a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff302e9-60dc-4fe9-87db-0c29c3fc619f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több rendőr is megsérült a robbanásban.","shortLead":"Több rendőr is megsérült a robbanásban.","id":"20191113_Ongyilkos_merenylo_robbantotta_fel_magat_Indoneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff302e9-60dc-4fe9-87db-0c29c3fc619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5edaece9-afc2-429f-9528-3cbad43a24af","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Ongyilkos_merenylo_robbantotta_fel_magat_Indoneziaban","timestamp":"2019. november. 13. 06:11","title":"Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]