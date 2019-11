Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","shortLead":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","id":"20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f59878-9bdd-42e2-8693-be177e47844b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","timestamp":"2019. november. 20. 22:07","title":"Vajna Tímea elárulta, hogy miért árverezi el Andy Vajna tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) fellebbviteli fóruma, a Nagykamara is úgy látta, a magyar állam megsértette a menekülők jogait, 5000 eurós kártérítést ítélt meg két sértettnek fejenként, ezzel pont került a 2017-es ítélet végére. ","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) fellebbviteli fóruma, a Nagykamara is úgy látta, a magyar állam megsértette...","id":"20191121_Vegleges_a_magyar_allam_karteritest_kell_fizessen_ket_tranzitzonaba_zart_ferfinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739aaa1c-b4d0-4c96-b1fe-c5c45c7581e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Vegleges_a_magyar_allam_karteritest_kell_fizessen_ket_tranzitzonaba_zart_ferfinek","timestamp":"2019. november. 21. 14:34","title":"Végleges: a magyar állam kártérítést kell fizessen két tranzitzónába zárt férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","id":"20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc23b30-f5ed-463f-bca0-3b2a0d14bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"Tusk: Január végéig eldől a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem szólnak az első jelentések.\r

","shortLead":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem...","id":"20191121_foldrenges_laosz_thaifold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab54c3-b228-4ecd-991e-faea9a522f6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_foldrenges_laosz_thaifold","timestamp":"2019. november. 21. 06:11","title":"Erős földrengés rázta meg Laoszt és Thaiföldet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","shortLead":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","id":"20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960bd5d1-3089-4025-a5ac-24a6ab5dd3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","timestamp":"2019. november. 20. 16:33","title":"Kipróbálják, milyen lenne, ha Kőbányát földrengés rázná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","shortLead":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","id":"20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87eb4fa-5238-4021-b072-b6414f232836","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","timestamp":"2019. november. 20. 09:21","title":"Megérkezett a VW Passat elektromos utódja, ami közel 600 kilométeres hatótávú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","id":"20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafd0cf3-2e9b-41ea-8ea2-6cfeb5ae976d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","timestamp":"2019. november. 21. 06:38","title":"Meghalt a csobánkai balesetben megsérült gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45621c-3186-4b52-83d4-d439dc212c36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Karácsony alkalmatlanozását kritizálták a Fideszből, most egy újabb kampányelem hibájára mutatott rá Tarlós.","shortLead":"Miután Karácsony alkalmatlanozását kritizálták a Fideszből, most egy újabb kampányelem hibájára mutatott rá Tarlós.","id":"20191121_Tarlos_A_Borkaiugyet_nem_lehet_parhuzamba_allitani_a_Wittinghoffuggyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a45621c-3186-4b52-83d4-d439dc212c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eb08c3-8be7-4912-a7d7-90a00b7ea055","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Tarlos_A_Borkaiugyet_nem_lehet_parhuzamba_allitani_a_Wittinghoffuggyel","timestamp":"2019. november. 21. 13:13","title":"Tarlós: Borkai botrányát nem lehet párhuzamba állítani a Wittinghofféval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]