Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább szigorít.","shortLead":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább...","id":"20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a192d11-b82a-4f1d-b922-e7667fc6b0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 16. 11:03","title":"Nyolcezer állami ösztöndíjasból csinált fizetős hallgatót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok száz lóerős izomautó, hanem egy elérhető árú kis sportkocsi szerepel benne.","shortLead":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok...","id":"20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb3481d-1a38-41c0-b096-a20639d084a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","timestamp":"2018. november. 15. 08:21","title":"A Budapestre érkező Sting és Shaggy egy izgalmas kis olasz sportautóban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","shortLead":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","id":"20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490f865-df27-401c-8cc6-34f01eda655b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","timestamp":"2018. november. 15. 15:09","title":"Így jön össze a giccses karácsonyi reklám a Brexit-drámával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádirat szerint az öt vádlott méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta a The Washington Post szaúdi újságíróját. ","shortLead":"A vádirat szerint az öt vádlott méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta a The Washington Post szaúdi...","id":"20181115_halalbuntetes_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_vadlott_szaud_arabia_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b505b24-9686-422f-a1b2-517a9160efc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_halalbuntetes_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_vadlott_szaud_arabia_ugyeszseg","timestamp":"2018. november. 15. 12:39","title":"Halálbüntetést kérnek a Hasogdzsi-gyilkosság öt vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","shortLead":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","id":"20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d92f0a8-f773-4b8f-8d21-3470ba443c3e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","timestamp":"2018. november. 15. 12:12","title":"Ismét lehet szavazni az Arany Medál-díj győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai aspirációját segítő partnerként továbbra is támogatni fogja az ország korrupció elleni harcát.","shortLead":"A Politicónak nyilatkozó illetékes abban bízik, hogy a magyar kormány uniós tagországként és Macedónia európai...","id":"20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0028ec78-98a4-473a-b9dd-c9f4705a130d","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_A_macedon_kormany_remeli_hogy_Magyarorszag_nem_fogja_rejtegetni_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 16:26","title":"A macedón kormány reméli, hogy Magyarország nem fogja rejtegetni Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","shortLead":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","id":"20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0b22b-91c3-42d1-9866-55c5a2c03fe0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 15. 11:36","title":"Megható köszöntőt mondott Erzsébet királynő a fia 70. születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]