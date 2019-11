Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan cselekvésre sarkallja.","shortLead":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan...","id":"20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839a5994-e9e3-45ee-92d1-9c87c881bc09","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","timestamp":"2019. november. 25. 11:22","title":"Felajánlotta jogi segítségét az újságírószövetség az Index újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai beszerzések bonyolítására nemrég felállított ügynökség.","shortLead":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai...","id":"20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c60599-8c28-4776-9e14-bd250bedfa19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","timestamp":"2019. november. 26. 06:00","title":"Az állam 30 ezer mobiltelefont vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7 millió ember adta le a voksát a különleges közigazgatási státusszal bíró városban - olvasható a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban, fitnesz-karkötőkben), és az eddig használt módszereket is lekörözik az idős emberek életkilátásainak felmérésekor.","shortLead":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban...","id":"20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c730776f-2f2e-4fd0-b954-3428ac83402d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","timestamp":"2019. november. 24. 16:03","title":"Még a halál kockázatát is elárulhatja a kütyü, amit a csuklóján visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24ffde6-548e-4023-bfb4-16dc5a132f58","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A decemberben érkező Star Wars-film tiszteletére különleges festéssel látta el egyik Boeing 737-800 típusú repülőgépét a United Airlines.","shortLead":"A decemberben érkező Star Wars-film tiszteletére különleges festéssel látta el egyik Boeing 737-800 típusú repülőgépét...","id":"20191125_united_airlines_star_wars_skywalker_kora_specialis_festes_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24ffde6-548e-4023-bfb4-16dc5a132f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e03fcde-4865-44d3-9108-c29b3d3bae58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_united_airlines_star_wars_skywalker_kora_specialis_festes_repulogep","timestamp":"2019. november. 25. 10:03","title":"Nehéz szavakkal leírni, mennyire menő a Boeing repülőgép, amit kívül-belül átfestettek Star Wars hangulatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés a kormánnyal.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés...","id":"20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb6f56-71e0-4bf7-8028-e5c2031b645c","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","timestamp":"2019. november. 25. 09:14","title":"Tüttő: Tartósan tűz van a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","shortLead":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","id":"20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01e127b-484c-47c2-bd08-5c6e6cecb660","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","timestamp":"2019. november. 25. 04:31","title":"Így jár Ken Block lelki rokona a boltba? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örülnek a csillagászok, hogy a SpaceX műholdakat állít pályára, az eszközök ugyanis bezavarnak az észlelésekbe. Eddig 120 ment fel, Muskék ennél sokkal többel, 42 ezerrel terveznek.","shortLead":"Nem örülnek a csillagászok, hogy a SpaceX műholdakat állít pályára, az eszközök ugyanis bezavarnak az észlelésekbe...","id":"20191124_elon_musk_starlink_muhold_megfigyeles_decam_sotet_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7673bd-1679-4457-abff-8b0a87d52af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_elon_musk_starlink_muhold_megfigyeles_decam_sotet_energia","timestamp":"2019. november. 24. 15:03","title":"Kezdik komolyan idegesíteni a csillagászokat Elon Musk műholdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]