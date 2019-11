Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","shortLead":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","id":"20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0759b532-9219-4ea4-848f-3c3706d76cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","timestamp":"2019. november. 26. 15:57","title":"Elárverezik Schumacher legendás Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","shortLead":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","id":"20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f777f807-4260-4bc8-9dc0-8e56b037db73","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","timestamp":"2019. november. 26. 18:06","title":"Aknavető gránátot találtak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7fd541-cfbc-4da7-9316-b2257ae0e311","c_author":"HVG","category":"360","description":"Leszállni már tud, és ez csak a kezdet. Az önvezető repülőgépek felé vezető fontos lépésnek tűnik, hogy egymotoros kisgépekre már elkészült az – egyelőre csak vészhelyzetben használható – automata leszállórendszer. ","shortLead":"Leszállni már tud, és ez csak a kezdet. Az önvezető repülőgépek felé vezető fontos lépésnek tűnik, hogy egymotoros...","id":"201947_onvezeto_repulogep_legi_vagy_teljesul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce7fd541-cfbc-4da7-9316-b2257ae0e311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bda6e5-17c6-462c-b7ba-92b6fbaa85e5","keywords":null,"link":"/360/201947_onvezeto_repulogep_legi_vagy_teljesul","timestamp":"2019. november. 25. 12:00","title":"Mi lesz velünk, ha a pilóták elszoknak a vezetéstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6725176-bd99-46f5-8ad5-d4695d01f01e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óriási létszámhiánnyal küzd a brit nemzeti egészségügyi szolgálat, azaz az NHS, mert a brexit miatt folyamatosan távoznak az uniós orvosok és nővérek – a folyamat egyelőre leállíthatatlannak látszik. ","shortLead":"Óriási létszámhiánnyal küzd a brit nemzeti egészségügyi szolgálat, azaz az NHS, mert a brexit miatt folyamatosan...","id":"20191125_Ujabb_bukkano_a_brexitben_osszeomolhat_az_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6725176-bd99-46f5-8ad5-d4695d01f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66edd33d-b46e-42da-aa20-331daf7dea5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Ujabb_bukkano_a_brexitben_osszeomolhat_az_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 25. 15:09","title":"Újabb bukkanó a brexitben: összeomolhat az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló szakembereket, lehetővé téve ezzel a vállalat növekedését.","shortLead":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló...","id":"20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fae3d19-6401-4f6a-a776-0828e5b43935","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","timestamp":"2019. november. 26. 14:15","title":"Miért kell ma már a munkát is élménybe csomagolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon is elérhető lesz a környezetbarát E10-es üzemanyag.","shortLead":"Magyarországon is elérhető lesz a környezetbarát E10-es üzemanyag.","id":"20191125_e_10_es_uzemanyag_kornyezetbarat_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c692736-c1db-49df-bc31-5e83ae98973b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_e_10_es_uzemanyag_kornyezetbarat_benzin","timestamp":"2019. november. 25. 15:06","title":"Új korszak jön az autósok számára 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","shortLead":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","id":"20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8476143-c2ca-43e3-9612-8641efbd043e","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","timestamp":"2019. november. 26. 09:27","title":"Könnygázzal oszlatták fel Isztambulban a nők elleni erőszak ellen tüntető nőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]