Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ezt telepíti a Gmailhez, minden e-mail mellett automatikusan látszódik a feladó vagy címzett minden fontos online elérhetősége.","shortLead":"Ha ezt telepíti a Gmailhez, minden e-mail mellett automatikusan látszódik a feladó vagy címzett minden fontos online...","id":"20181129_gmail_kontaktok_online_elerhetosegek_chrome_bovitmeny_contact_plus_for_gmail","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13c0782-a4ff-481f-9c32-493db30fb697","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_gmail_kontaktok_online_elerhetosegek_chrome_bovitmeny_contact_plus_for_gmail","timestamp":"2019. november. 29. 08:03","title":"Gmailt használ? Ez a Chrome-bővítmény nagyon hasznos hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8600204-dd22-4484-a0b0-c8c3e58655b0","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360","timestamp":"2019. november. 29. 17:30","title":"Radar360: Késelés a London Bridge-en, már nem titok a magyar Csernobil-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Sokkal többet kaptam a hívóktól, mint amennyit én adtam nekik – vallja Buza Domonkos, a budapesti Éjjel-nappal Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (É.L.E.T.) egyik alapítója és önkéntes munkatársa, aki negyvenhat éve dolgozik azon, hogy a krízisben lévő, öngyilkosságon gondolkodó hívóknak segítséget nyújtson. Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valaki ügyeletes lehessen? És mit tehet az önkéntes, ha úgy érzi, nem tudott segíteni? Interjú. ","shortLead":"Sokkal többet kaptam a hívóktól, mint amennyit én adtam nekik – vallja Buza Domonkos, a budapesti Éjjel-nappal Lelki...","id":"20191128_Futunk_a_halal_elol_Megijedunk_ha_halljuk_a_hangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ede0c00-f12e-4199-a75e-fc172da0633d","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Futunk_a_halal_elol_Megijedunk_ha_halljuk_a_hangjat","timestamp":"2019. november. 28. 20:00","title":"„Futunk a halál elől. Megijedünk, ha halljuk a hangját”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői pénztárcákra alapozza.","shortLead":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői...","id":"201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d050009-a914-4e67-9580-b64b990f42b4","keywords":null,"link":"/360/201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","timestamp":"2019. november. 28. 11:00","title":"Annak lehet az élet is derűs iskola, akinek szülei eleget fizetnek az \"ingyenes\" iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0827c6-7ef8-437a-9fc0-e77152ab7f1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár nap telt el az új Ford-modell hivatalos leleplezése óta, és a First Edition modellek máris mind gazdára találtak.","shortLead":"Alig pár nap telt el az új Ford-modell hivatalos leleplezése óta, és a First Edition modellek máris mind gazdára...","id":"20191128_villamgyorsan_elfogyott_az_elektromos_ford_mustang_suv_elso_szeriaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0827c6-7ef8-437a-9fc0-e77152ab7f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a12a548-7dc2-46a7-894f-afacf744d377","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_villamgyorsan_elfogyott_az_elektromos_ford_mustang_suv_elso_szeriaja","timestamp":"2019. november. 28. 11:21","title":"Villámgyorsan elfogyott az elektromos Ford Mustang SUV első szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe7502d-a31d-422a-8a02-0b77f331dc11","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden szerzőnek megvan a csak rá jellemző, speciális szókincse.","shortLead":"Minden szerzőnek megvan a csak rá jellemző, speciális szókincse.","id":"20191129_Moliere_muveit_minden_bizonnyal_maga_Moliere_irta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe7502d-a31d-422a-8a02-0b77f331dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0934650-3123-4096-a875-127f13cf8d96","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Moliere_muveit_minden_bizonnyal_maga_Moliere_irta","timestamp":"2019. november. 29. 11:16","title":"Moliere műveit minden bizonnyal maga Moliere írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","shortLead":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","id":"20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78f069-2315-4819-b578-69d659a63546","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","timestamp":"2019. november. 28. 15:31","title":"Olyan erős fájdalmai vannak Madonnának, hogy le kellett mondania három koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem tiszteletlenségből tették, az újítás mögött figyelemfelhívó szándék állt. ","shortLead":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem...","id":"201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930705a-a451-490a-b799-5355697c5084","keywords":null,"link":"/360/201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 19:00","title":"Átírták Vivaldi legismertebb művét, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]