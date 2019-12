Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","shortLead":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","id":"20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd1b95-798d-49c1-a549-d4c27df65ab8","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. december. 01. 21:52","title":"Imádkozó keresztényeket öltek meg Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A választási kampány kellős közepén elkövetett londoni terrortámadás kapcsán egymásra hárítják a felelősséget a pártok, miközben az áldozatok családjai kikérik maguknak, hogy ártatlan fiatalok halálát politikai célra használjanak fel.","shortLead":"A választási kampány kellős közepén elkövetett londoni terrortámadás kapcsán egymásra hárítják a felelősséget a pártok...","id":"20191202_Ki_a_felelos_az_iszlamista_terrorizmusert_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db09cc84-1e86-455b-98d9-010737e455a2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ki_a_felelos_az_iszlamista_terrorizmusert_Angliaban","timestamp":"2019. december. 02. 15:03","title":"Ki a felelős az iszlamista terrorizmusért Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt az incidens miatt.","shortLead":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt...","id":"20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9357f8-3901-4c48-b14e-d9f668b31fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. december. 02. 20:16","title":"Egy tanár lophatta el egy poggyászőr pénztárcáját a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szavazás eredménye.","shortLead":"Itt a szavazás eredménye.","id":"20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b2550-48ce-4028-b7e2-b8145431c4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","timestamp":"2019. december. 01. 12:20","title":"Olvasóinknak az olimpiai csapat arculatáról is Mészáros Lőrinc jut az eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","shortLead":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","id":"20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4559837-7e95-4829-a5f2-78f224587d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","timestamp":"2019. december. 02. 18:30","title":"Az üldözött méltósága – Gyenes Judith (1932–2019)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691808b5-49f1-4f69-b076-b717fd2679e5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Hullámvasúton sikítoztunk, zombikat és dühös malacokat gyilkoltunk, átsiklottunk a Grand Canyon fölött dínók utáni kutatva, továbbá motoroztunk, lövöldöztünk, és gyümölcsöket kaszaboltunk. Kívülről nézve persze csak annyi látszott, hogy idiótán csapkodunk és viccesen mozgunk. Kipróbáltuk a nemrég nyílt VR Vidámparkot.



","shortLead":"Hullámvasúton sikítoztunk, zombikat és dühös malacokat gyilkoltunk, átsiklottunk a Grand Canyon fölött dínók utáni...","id":"20191202_Igy_lettem_a_zombiolos_jatekok_rajongojava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=691808b5-49f1-4f69-b076-b717fd2679e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aa2f67-ec16-449d-a148-ae3e06694bd9","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Igy_lettem_a_zombiolos_jatekok_rajongojava","timestamp":"2019. december. 02. 20:00","title":"Így lettem a zombiölős játékok rajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]