Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem lejáratására, ellehetetlenítésére\" - írják az SZFE Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem...","id":"20191208_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_Szinmuveszeti_tanarai_az_egyetem_elleni_tamadasok_miat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260b62b-d8a6-483e-959f-c34af27997c8","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_Szinmuveszeti_tanarai_az_egyetem_elleni_tamadasok_miat","timestamp":"2019. december. 08. 13:27","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a Színművészeti tanárai az egyetem elleni támadások miat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","shortLead":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","id":"20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af578b5-77c0-4b86-ac95-5921c9e42cde","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","timestamp":"2019. december. 06. 20:52","title":"240 embert vett fel az FKF, hogy tisztítsák a közutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két gyanúsított van az ügyben, amely a Lackner Csabának tulajdonított hangfelvételen is előkerült. ","shortLead":"Két gyanúsított van az ügyben, amely a Lackner Csabának tulajdonított hangfelvételen is előkerült. ","id":"20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1794a-5996-4e0e-89ff-02764d93cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","timestamp":"2019. december. 08. 15:27","title":"Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","shortLead":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","id":"20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe874080-695b-4692-9798-c59c098e3046","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","timestamp":"2019. december. 07. 18:16","title":"Szabó Tímea: az önkormányzati választásokon kapott pofon miatt tákolta a Fidesz a lex-Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, Piero Pinit, fél év után szabadult.","id":"20191207_piero_pini_ovadek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f923c59-f8ec-4b0c-a3f5-980e8b1c4d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9aa5ec-9cc3-4910-a3a6-20bd2399af22","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_piero_pini_ovadek","timestamp":"2019. december. 07. 09:10","title":"Kétmilliárd forintos óvadékot tettek le, hogy szabadulhasson az olasz húspápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"","category":"cegauto","description":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség a honlapján.\r

","shortLead":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség...","id":"20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4caaa7-676f-40d1-a983-211b7c91d965","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","timestamp":"2019. december. 08. 08:31","title":"Több ember megsérült egy balesetben a 44-es főúton, teljes útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","shortLead":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","id":"20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a980ce84-c7fb-45a5-aac4-daafe8621e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","timestamp":"2019. december. 07. 16:09","title":"Ezt az öt számot húzták ki a legtöbbször az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]