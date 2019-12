Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2018-ban indult a visszaesés.","shortLead":"2018-ban indult a visszaesés.","id":"20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372cfbc-eec4-4ebd-8edf-895bbb944244","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","timestamp":"2019. december. 22. 11:06","title":"A vámháború miatt jövőre is kevesebb autót adnak el Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","shortLead":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","id":"20191223_Cegledi_Pluss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650537b8-ab6c-4cbe-9201-e8dff4b22a76","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Cegledi_Pluss","timestamp":"2019. december. 23. 11:59","title":"Ceglédi: Plüss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. \r

","shortLead":"Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. \r

","id":"20191223_Halalos_baleset_Nyirturanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce11f7a6-d811-4db3-8cce-eb30e0f7d805","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Halalos_baleset_Nyirturanal","timestamp":"2019. december. 23. 05:12","title":"Halálos baleset Nyírturánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Röszkénél sem sokkal jobb a helyzet.","shortLead":"Röszkénél sem sokkal jobb a helyzet.","id":"20191222_Orakat_kell_varni_Csanadpalotanal_a_kilepesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c024ea-a47f-4d8e-b25d-4e8f2ba0bd85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Orakat_kell_varni_Csanadpalotanal_a_kilepesre","timestamp":"2019. december. 22. 09:33","title":"Órákat kell várni Csanádpalotánál a kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós” kistestvérét. ","shortLead":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós”...","id":"20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d231c5-c81e-4ebd-8d2a-3eef34a00841","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. december. 23. 11:03","title":"Izgalmas mobilt dobhat piacra a Samsung, ezt máshogy kell becsukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23e33d6-3347-4410-a9fa-80ea08a602a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bravúros mentésen vannak túl, miközben minden tartalékuk odalett.","shortLead":"Bravúros mentésen vannak túl, miközben minden tartalékuk odalett.","id":"20191222_82_eves_asszony_eletet_mentette_meg_a_csehul_allo_onkentes_kutatomento_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c23e33d6-3347-4410-a9fa-80ea08a602a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40d5cf8-a594-4849-9696-2ca10064a819","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_82_eves_asszony_eletet_mentette_meg_a_csehul_allo_onkentes_kutatomento_szolgalat","timestamp":"2019. december. 22. 13:44","title":"82 éves asszony életét mentette meg a csehül álló önkéntes kutató-mentő szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet töltenek be a lelki jóllétben – hangsúlyozzák pszichológusok. Még akkor is, ha nem mindig könnyű meglátni a pozitívumot az ünnepek alatti rohanásban, a családi beszélgetésekben vagy a végeérhetetlen közös étkezésekben.","shortLead":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet...","id":"20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533cfa77-0b85-4df5-9add-5c8d9e1aae86","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","timestamp":"2019. december. 23. 08:15","title":"Élvezze ki – ezért hasznosak lelkileg a családi összejövetelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"December 29-én lesz a találkozó.","shortLead":"December 29-én lesz a találkozó.","id":"20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a33f55-7183-49db-b190-71b7f3bb93fc","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","timestamp":"2019. december. 22. 09:17","title":"Az új választás jelöltjeiről egyeztet Morales az argentin határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]