Bár a magyarországi szcientológusok befolyása össze sem vethető az amerikai „anyaegyházéval” – ráadásul az Orbán-kormány 2011-ben megfosztotta őket egyházi státusuktól, és azóta is nemzetbiztonsági kockázatként tartják számon őket –, ez sem akadálya annak, hogy ugyanolyan módszerekkel próbálkozzanak, mint szerte a világon: a gazdasági és politikai élet meghatározó szereplői közelébe próbálnak kerülni.

Mint Bónyai Péter, az egyik legismertebb magyar exszcientológus a HVG-nek elmondta: bár a Fidesz részéről retorikai szinten mindig is érezhető volt a szcientológusokkal szembeni bizalmatlanság és ellenszenv, az utóbbi időben sikerült az államhoz, illetve kormányközeli üzletemberekhez közel kerülnie több olyan vállalkozásnak, amelynek tulajdonosa vagy vezetője valamilyen formában kötődik a szcientológusokhoz.

Nemrégiben például az Állami Számvevőszék kötött – ha nem is túl nagy összegű, 11 millió forintos –, a megbízott szempontjából valószínűleg annál fontosabb szerződést a Beck and Partners fejvadász céggel, amelynek vezetőjét, Beck Zsoltot a sajtóban korábban többször is összefüggésbe hozták a szcientológiával (amivel kapcsolatban Beck-tiltakozásnak nem akadtunk nyomára; őt magát nem sikerült elérnünk). Mindenesetre a legutóbbi cikkek megjelenése után az ÁSZ-nál azt állították, hogy nem tudtak a cég esetleges szcientológus kötődéseiről, míg Lange László, a Szcientológia Egyház közönségkapcsolati igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a cégvezető semmilyen tisztséget nem tölt be az egyházuknál.

Ha az egyháznál funkciót nem is tölt be, Beck és cégének neve korábban rendszeresen feltűnt a szcientológus vállalkozásokat tömörítő WISE tagsági évkönyveiben, s egykori szcientológus forrásaink is úgy beszéltek róla, mint aki minden fontos rendezvényen jelen volt. Ráadásul a fejvadász cég felső vezetésében nem csak Beck az egyetlen kapcsolódási pont a szcientológusokhoz. Ott találjuk Pári Zsoltot is, aki korábban a szcientológiához kötődő és annak tételeit követő nonprofit szervezetet, a Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítványt vezette.

Tisztítókúrához kapcsolódó fitnessz-szoba a budapesti központban - Mészáros az edzőpartner © Dobszay János

A Beck and Partners nemcsak az ÁSZ-tól, de kormányközeli oligarchák érdekeltségeitől is nyert el megbízásokat az utóbbi időben. Mészáros Lőrinc cégeinek – például a Búzakalász 66 Kft.-nek, vagy a Dereszla Bortermelő Kft.-nek – is közvetített ki munkavállalókat, akár vezetői pozíciókba is – állította a cég egyik korábbi dolgozója. Aki arról is beszámolt, hogy többször is részt kellett venniük olyan továbbképzéseken, amelyek tananyaga – mint utóbb kiderült – jelentős részben átfedett az egyházalapító, L. Ron Hubbard menedzsmentkurzusainak anyagával. Az exmunkatárs szerint amúgy nem volt egyszerű feladat a Mészáros-cégekbe megfelelő embereket keresni, hiszen amikor közölték velük, ki lenne a munkaadó, többen is visszaléptek.

Az adatbázis-építés nagyon fontos a WISE-ban – mondja Bónyai, aki szerint a fejvadász cégek munkája során keletkező információk ilyen szempontból aranybányával érnek fel, hiszen rálátásuk van az üzleti élet fontos szeletére.

A Beck and Partners is széles ügyfélkört gyűjtött be. Hirdetéseiből például kiderül, hogy dolgozik az Orbán Ráhellel is kapcsolatban álló Turisztikai Ügynökségnek (az idén ősszel nyitó úgynevezett „hibrid hostel-hotel” marketingvezető pozíciójára is részben ez a cég toboroz), valamint az EuroAszfaltnak. Utóbbi cég a sajtóban baloldali milliárdosként emlegetett Dunai György érdekeltsége, amely sorra nyerte el a közbeszerzéseket Mészáros cégeivel.

Ha az egyházban betöltött formális szerepe nem is ismert, cégével korábban szerepelt a WISE tagjai között – és saját közösségi oldalán is többször utalt már a szcientológia alapítójával való azonosulására – Palkovics György. „A Human Profil néven fejvadász céget működtető üzletember kulcsfontosságú szereplő, hiszen a vadászat az egyik szakterülete, s ennek révén számos fontos emberhez bejárása van” – mondja az őt személyesen ismerő forrásunk. Palkovics már 1984-ben „kormányvadászati” felelős lett a mezőgazdasági tárcánál – erről maga számolt be egy interjúban –, a rendszerváltás után pedig a Mavad Zrt.-ben, illetve a vadásztérségeken, társaságokon gazdálkodó Fauna Zrt.-ben töltött be vezetői posztot. Milliárdosok között címmel korábban személyes élményei alapján könyvet is írt arról, hogy a gazdag, befolyásos emberek közt forgolódva milyen tapasztalatokat szerzett.

Úgy tűnik, ha üzletről van szó, a pénznek nincs szaga. A pornóbizniszben is utazó Gattyán György által vezetett Docler Holdingnál is voltak olyan továbbképzések, amelyeken a hubbardi metódus szerint oktattak – mondta el a cég egyik volt alkalmazottja, aki az erről készült anyagot meg is mutatta a HVG-nek. Gattyánnak a szcientológus vállalkozásokhoz információink szerint semmi köze; állítólag egy orosz személyiségfejlesztő módszer, az EOS „híve”. Tehát inkább valamelyik felső vagy középvezető dönthetett – tudatosan vagy óvatlanul – a képzést végző cég kiválasztásáról – mondta forrásunk. Emlékeztetve: megesik ez olykor még az állami oktatásügyben is.

Bár a Fidesz Magyar Bálint oktatási minisztersége idején még tiltakozott, amikor kiderült, hogy a pedagógusok továbbképzésébe olyan céget is bevontak, amelyik nem is nagyon titkolta szcientológiai kötődéseit, a „baki” nemrég megismétlődött. A szcientológusokhoz kapcsolódó, Drogmentes Magyarországért Mozgalom tartott drogmegelőzési, illetve oktatási tanfolyamokat közoktatási intézményekben – erre az iskolafenntartó Kliknél is „észbe kaptak”, és igyekeztek leállítani az effajta rendezvényeket. Ám egy másik, szintén a szcientológusokhoz köthető alapítvány, az Alternatív Oktatástan és a Fiatalok az Emberi Jogokért közösségi oldala arról tanúskodik, hogy aktivistáik ma is járják az iskolákat.

Mivel szcientológusok az egyházi egyszázalékos felajánlásokból már nem részesülhetnek, jól jönnek a kisebb nonprofit szervezetek, amelyek javára a „második egy százalék” címzettjeként már rendelkezhetnek az adózók. A legismertebb alapítványuk, a Narconon drogfüggőkön próbál segíteni. Az alapítvány központja Garábon található, amelynek a 2011-es megnyitójáról készült videó azt is dokumentálta, hogy azon Nagy Andor – Orbán Viktor korábbi kabinetfőnöke, akkoriban a térség fideszes képviselője, jelenlegi bécsi nagykövet – is beszédet mondott. A Narconont egyébként előszeretettel támadja a kormányzati sajtó, kritizálja a módszereit, de fenntartásait hangoztatja vele kapcsolatban – a kormányzati elfogultsággal aligha vádolható – TASZ is.

E-méteres vizsgálat a magyar szcientológusok nyílt napján - Kényes kérdések © MTI / Máthé Zoltán

Maga a szcientológusok budapesti központja egyébként lényegében zavartalanul működhetett az utóbbi években, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a letelepedésikötvény-bizniszben utazó – 2017-ben kirabolt – Arton Capital Egyesült Arab Emírségekben közvetítést vállaló partnercégében egy magyar szcientológus is érdekelt. Az ügyben indult nyomozástól állítólag függetlenül – de az időbeli egybeesését illetően mindenképpen figyelemre méltó módon –, nem sokkal később a szcientológusok Váci úti székházában is házkutatást tartottak. A több hatóság által egyszerre lerohant épületből nemcsak gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat vittek el, de a hívek bizalmas „gyónásainak” jegyzeteit is lefoglalták. A személyes adatokkal visszaélés, illetve költségvetési csalás címén indult nyomozás később a kémkedés gyanújával is kiegészült. Végül jogosulatlan adatkezelés címén több tízmilliós bírsággal sújtották az egyházat.