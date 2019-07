Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","shortLead":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","id":"20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764744f7-b205-47cc-a373-e6ea96550d76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","timestamp":"2019. július. 17. 12:11","title":"A fedélzeti kamera szépen megmutatta, mit csinált vezetés helyett az orosz villamosvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1cf94c-fcc0-48c7-9a91-30f690dd7f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt is, hány szabad kétkerekű érhető el az adott ponton – többek közt Budapesten.","shortLead":"A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt...","id":"20190717_google_terkep_maps_kerekparozas_kerekpargyujto_pont_allomas_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d1cf94c-fcc0-48c7-9a91-30f690dd7f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701b9cf6-0a2c-4df1-ac73-f53a611e6947","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_terkep_maps_kerekparozas_kerekpargyujto_pont_allomas_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 17. 16:03","title":"Nagyszerű újítás került a Google Mapsbe, a bringások imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fbdf5a-bf09-4b0e-83c1-77db31f18982","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vámház körút 9.","shortLead":"Vámház körút 9.","id":"20190717_Cukraszda_nyilik_Klapka_zaloghaza_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0fbdf5a-bf09-4b0e-83c1-77db31f18982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50178921-53ac-4bcd-bba5-4c34a5e5f341","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Cukraszda_nyilik_Klapka_zaloghaza_helyen","timestamp":"2019. július. 17. 12:02","title":"Cukrászda nyílik Klapka zálogháza helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cc551c-8dd2-437e-810f-4dde1110a000","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett Nemzetközi Könyvvásáron a drinks writing kategóriában 2. díjat nyert Nagy Zoltán róluk szóló könyve. Megkérdeztük, szépen csillog-e az ezüst, és mindjárt kértünk borajánlatot is. ","shortLead":"Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett...","id":"20190717_A_Boroskupak_kiralynoi_ezustbe_oltoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cc551c-8dd2-437e-810f-4dde1110a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e08ca1a-6d40-487f-82c6-ff615a125381","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Boroskupak_kiralynoi_ezustbe_oltoztek","timestamp":"2019. július. 18. 09:16","title":"A Boroskupák királynői ezüstbe öltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc350aae-b7cb-438e-b637-76980fbaa804","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az 1994-ben bemutatott klasszikus rajzfilm fotorealisztikus remake-je olyan, mintha az ember félelmetes tárlatvezetésen venne részt egy virtuális természettudományi múzeumban – ahol már csak annyi hiányozna a teljes sokkhoz, hogy a teremőr is együtt énekelje a bizarr műállatokkal a Hakuna Matatát. Kritika.","shortLead":"Az 1994-ben bemutatott klasszikus rajzfilm fotorealisztikus remake-je olyan, mintha az ember félelmetes tárlatvezetésen...","id":"20190716_Megolte_az_uj_Oroszlankiralyt_a_Disney_a_nagyravagyasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc350aae-b7cb-438e-b637-76980fbaa804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d44891-f1fa-406f-ad5a-3067ef5f227c","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Megolte_az_uj_Oroszlankiralyt_a_Disney_a_nagyravagyasaval","timestamp":"2019. július. 16. 17:00","title":"Megölte az új Oroszlánkirályt a Disney a nagyravágyásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Vádat emeltek ellene.","id":"20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a87efc2-0a21-4b84-82e4-59bfb8be4762","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","timestamp":"2019. július. 16. 11:33","title":"Nyelvvizsga-bizonyítványt hamisított egy olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7ed4c2-b296-4a19-b7ab-c460b174b304","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A polgármester csúnyának és haszontalannak találta a felhőkarcoló tervét.","shortLead":"A polgármester csúnyának és haszontalannak találta a felhőkarcoló tervét.","id":"20190717_Nem_lesz_tulipantorony_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee7ed4c2-b296-4a19-b7ab-c460b174b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4387f200-4e66-4d40-979c-9aaa434cc17b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_lesz_tulipantorony_Londonban","timestamp":"2019. július. 17. 13:09","title":"Nem lesz \"tulipán\" alakú torony Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]