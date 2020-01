Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b331a00-9565-494b-bf70-d2b926f9dcc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghalt Tandori Ágnes író, műfordító, Tandori Dezső felesége és alkotótársa, az író hagyatékának őrzője. 77 éves volt – számolt be az írónő haláláról az Index.","shortLead":"Meghalt Tandori Ágnes író, műfordító, Tandori Dezső felesége és alkotótársa, az író hagyatékának őrzője. 77 éves volt –...","id":"20200104_Elhunyt_Tandori_Agnes_Tandori_Dezso_alkototarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b331a00-9565-494b-bf70-d2b926f9dcc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3b701-9632-4c6b-8421-5a5d519b9a54","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Elhunyt_Tandori_Agnes_Tandori_Dezso_alkototarsa","timestamp":"2020. január. 04. 19:39","title":"Elhunyt Tandori Ágnes, Tandori Dezső alkotótársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","id":"20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81914-5440-4a49-9200-73198b136d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","timestamp":"2020. január. 04. 19:49","title":"Ötös lottó: íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"","category":"elet","description":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett a biztonsági őrökkel.","shortLead":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett...","id":"20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197681c0-da38-4201-954e-bf317ffa65da","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","timestamp":"2020. január. 04. 18:19","title":"Vádat emeltek Rod Stewart ellen, mert biztonsági őrt vert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e868e41e-f011-41d2-af5e-94303a9ab5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állás nélkül maradni sosem jó, de az különösen fájó, ha közvetlenül karácsony előtt marad valaki munka nélkül. Így járt egy arkansasi cég több mint 300 alkalmazottja. Az ok: egy zsarolóvírus-támadás.","shortLead":"Állás nélkül maradni sosem jó, de az különösen fájó, ha közvetlenül karácsony előtt marad valaki munka nélkül. Így járt...","id":"20200106_ramsonware_tamadas_zsarolovirus_the_heritage_company","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e868e41e-f011-41d2-af5e-94303a9ab5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e653b507-f11a-4098-bc74-349edd0baac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ramsonware_tamadas_zsarolovirus_the_heritage_company","timestamp":"2020. január. 06. 11:03","title":"300 ember maradt állás nélkül, becsődölhet a cég egy zsarolóvírus-támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","shortLead":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","id":"20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26368eab-af05-4b4d-9cee-faff9b116280","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 20:59","title":"Leégett egy három Michelin-csillagos étterem Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte a végeredmény is.\r

","shortLead":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte...","id":"20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9478-321b-489d-bdb4-08bbf71f9fba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","timestamp":"2020. január. 05. 19:45","title":"Horvát elnökválasztás: Milanovic nyert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]