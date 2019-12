Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött tetemeket gyűjtöttek be. Bélmegyeren egyszerre tizenegy elhullott vadban mutatták ki a kórt, erre eddig alig volt példa.

Egyszerre tizenegy tetemben mutatták ki a sertéspestis vírusát Bélmegyeren, ilyenre legutóbb a budakeszi vadaskertben volt példa. Alig egy hete a Békés megyei Biharugrán találtak a megvizsgált vaddisznó tetemekben afrikai sertéspestis vírust, az elmúlt egy hétben pedig tovább terjed a főváros környékén is a kór. Itt két újabb elhullott állatban vizsgálták be a házi sertéstartókra veszélyt rejtő kórt, összesen az országban pár nap alatt ötven fertőzött hullát jelentettek a hatóságok.

Az újabb fővároskörnyéki fertőzések már a budakeszi vadaskerten kívül, Perbálon és Budakeszin jelentek meg. Korábban a hatóságok a Vadaskertben megtalált tetemekkel kapcsolatban azt közölték, hogy azt nagy valószínűséggel emberek hurcolhatták be a kerítésen belülre. Még vizsgálatot is indítottak, de már annak a kezdetekor is azt valószínűsítették, hogy nem fogják tudni megállapítani, kirándulók vagy vadászok vitték be a vírust. Négy nappal ezelőtt egyszerre tizenegy elhullott vaddisznó laborvizsgálatai jelezték, hogy megjelent a sertéspestis Bélmegyeren is.

A békési faluban van Mészáros Lőrinc agrárcégének, a Hidashát Zrt.-nek a vadászkastélya, ehhez tartozik egy nagy vaddisznós vadaskert is, most egyelőre nem tudjuk, hogy ezen belül történt-e a fertőzött vadak elhullása. Egy hete a Bélmegyertől negyven kilométerre fekvő Biharugrán találtak fertőzést, akkor arra jutottak a szakemberek, hogy a román határon törhetett át a vírust hordozó vaddisznó. (A NÉBIH térképe alapján valóban sok az új, regisztrált eset a romániai oldalon.) Ha a vaddisznók vitték tovább a vírust Békés megyében, akkor a bélmegyeri megjelenés azt jelenti, hogy egy hét alatt negyven kilométeres távolságot tett meg a vírusfertőzés. Ugyancsak a helyiektől kapott információk szerint Bélmegyeren azonnal meg is indult a hajtóvadászat, erre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sarkalta a vadásztársaságokat azt követően, hogy még októberben szakértők jelezték, hogy csak az előbbiekhez hasonlóan, a vaddisznók gyérítésével lehet a kór terjedését lassítani.

Megkerestük telefonon a bélmegyeri vadászkastély vadászati vezetőjét, ő azt közölte, egyelőre nem értesítették őket arról, hogy közvetlenül érintené őket a környéken megjelent vírus. A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivataltól arról kért tájékoztatást a hvg.hu, hogy a „tömeges” elhullást zárt vadaskertben, vagy azon kívül regisztrálták, de egyelőre nem kaptunk választ. A NÉBIH honlapja szerint a bélmegyeri vaddisznók december 13-án hullottak el. A Bélmegyer másik felén vadászó társaságnak már a hétvégére sem adtak engedélyt a fácánvadászatra.