[{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő csütörtöktől érhető el az a dokumentum, amely 2030-ig meghatározza majd Magyarország klíma- és energiapolitikai prioritásait és felváltja az eddigi Nemzeti Energiastratégiát. A 2050-ig szóló tervet az év végére ígérik. ","shortLead":"Jövő csütörtöktől érhető el az a dokumentum, amely 2030-ig meghatározza majd Magyarország klíma- és energiapolitikai...","id":"20200110_Megszuletett_a_kormany_klimapolitikai_strategiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949a8771-51cc-4e08-9844-ee135b6d813e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Megszuletett_a_kormany_klimapolitikai_strategiaja","timestamp":"2020. január. 10. 14:31","title":" Hamarosan kiderül, mennyire gondolja komolyan a klímaharcot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff5692d-b736-4684-8c80-a539bda7a319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az, hogy \"egy fillért se fizessünk\" a fogvatartás körülményei miatt perlőknek, nem jelenti azt, hogy nem is fizetünk.","shortLead":"Az, hogy \"egy fillért se fizessünk\" a fogvatartás körülményei miatt perlőknek, nem jelenti azt, hogy nem is fizetünk.","id":"20200111_Volner_maris_pontositotta_Orban_szavait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff5692d-b736-4684-8c80-a539bda7a319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ff0cd-c1a1-47b5-b714-934ec1ec7de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Volner_maris_pontositotta_Orban_szavait","timestamp":"2020. január. 11. 19:29","title":"Völner máris pontosította Orbán szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","shortLead":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","id":"20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531b5464-0f80-4acd-a8a5-b207b18767e5","keywords":null,"link":"/sport/20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","timestamp":"2020. január. 12. 10:55","title":"Szexvideója miatt megbukott a Malaga edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint nem okozna káoszt, ha tartósan lezárnák a hidat.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint nem okozna káoszt, ha tartósan lezárnák a hidat.","id":"20200110_A_fovaros_dontheti_el_hogyan_hasznalja_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d8e5e4-e321-44a8-ac3f-f9e02160fe49","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_A_fovaros_dontheti_el_hogyan_hasznalja_a_Lanchidat","timestamp":"2020. január. 10. 17:33","title":"A főváros döntheti el, hogyan használja a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab1273e-8cc9-499e-9f26-33d8f128d0d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A korábbi szervezők közül egyetlen ország sem maradt, amely vállalná a Dakar-rali megrendezését, így találtak rá Szaúd-Arábiára. A verseny anyagilag még nyereséges, de akkora presztízsveszteségeket szenvedett az elmúlt évtizedben, ami nemsokára az anyagiakban is megmutatkozhat.","shortLead":"A korábbi szervezők közül egyetlen ország sem maradt, amely vállalná a Dakar-rali megrendezését, így találtak rá...","id":"20200111_dakar_rali_afrika_szaud_arabia_auto_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab1273e-8cc9-499e-9f26-33d8f128d0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85259f9b-ef00-4b89-8cce-87c19b5b5a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_dakar_rali_afrika_szaud_arabia_auto_verseny","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Nem a terroristák tették tönkre a Dakar-ralit, hanem a szervezők és a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen: a településen érezhető a feszültség, és még a miniszterelnök is beszállt a hangulatkeltésbe.","shortLead":"Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen...","id":"20200111_gyongyospata_szegregacio_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3997c6-1d3d-4f2d-aa1b-786c9786ba2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_gyongyospata_szegregacio_orban","timestamp":"2020. január. 11. 07:00","title":"\"Orbán Viktor keresztesharcának áldozatai a gyöngyöspatai cigányok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más vélemény szerint először a saját házunk táján lenne érdemes körülnéznünk.","shortLead":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más...","id":"202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4903da-4143-427e-aee6-9037ef85fd21","keywords":null,"link":"/360/202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","timestamp":"2020. január. 11. 09:30","title":"Kiirtó cukik: kijárási tilalmat rendelnének el az EU-ban a macskáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek erőnléti problémái voltak, ráadásul megsérülni sem akart az Australian Open előtt, többek között ezeknek tudja be, hogy hamar elvérzett a szerb ellenfelével szemben Dohában.","shortLead":"A magyar teniszezőnek erőnléti problémái voltak, ráadásul megsérülni sem akart az Australian Open előtt, többek között...","id":"20200110_Fucsovics__Elfogytam_kicsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c19cc3c-8d68-40ec-b01b-6548347976c7","keywords":null,"link":"/sport/20200110_Fucsovics__Elfogytam_kicsit","timestamp":"2020. január. 10. 15:11","title":"Fucsovics a vereség után: Elfogytam kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]