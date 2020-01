Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem nevét is felhasználták a kampányhoz.","shortLead":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem...","id":"20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81755-56f0-4d70-8137-72f275fd4cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. január. 16. 13:30","title":"Kamu csodagyógyszer terjed a magyar neten, a pénze bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f135c7-67a4-4431-bb69-9fc8fa243226","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Kamiq Scoutline minden korábbinál terepesebb járgánynak tűnik, de összkerékhajtás még így sincs benne.","shortLead":"A Skoda Kamiq Scoutline minden korábbinál terepesebb járgánynak tűnik, de összkerékhajtás még így sincs benne.","id":"20200116_mindent_a_szemnek_itt_a_skoda_legujabb_divatterepjaroja_kamiq_scoutline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2f135c7-67a4-4431-bb69-9fc8fa243226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbce2a1-52d0-4b58-955f-1278d15426cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_mindent_a_szemnek_itt_a_skoda_legujabb_divatterepjaroja_kamiq_scoutline","timestamp":"2020. január. 16. 13:21","title":"Mindent a szemnek: itt a Skoda legújabb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c5eb8a-6cc5-4ee0-af20-ac67e2970183","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"440 millió forinttal drágult az új komáromi Duna-híd, mert az egyik pillér építéséhez szükséges pallókat elsőre nem sikerült elég mélyre leverni. A hidat Mészáros Lőrinc cége építi konzorciumban, jelen állás szerint 2020. május végére fog elkészülni.","shortLead":"440 millió forinttal drágult az új komáromi Duna-híd, mert az egyik pillér építéséhez szükséges pallókat elsőre nem...","id":"20200117_Tul_kemenynek_bizonyult_a_Duna_medre_Komaromnal_Meszaroseknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c5eb8a-6cc5-4ee0-af20-ac67e2970183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dad21f-552a-450f-974e-6e8627940d40","keywords":null,"link":"/kkv/20200117_Tul_kemenynek_bizonyult_a_Duna_medre_Komaromnal_Meszaroseknak","timestamp":"2020. január. 17. 11:06","title":"Mészárosék bicskája beletört a Duna medrébe Komáromnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette a bíróság.","shortLead":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette...","id":"20200117_simonka_gyorgy_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb38fb09-6d8c-4613-ad09-4b436a87414c","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_simonka_gyorgy_per","timestamp":"2020. január. 17. 05:35","title":"Simonka György: Elindultunk haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó választások előtt. ","shortLead":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó...","id":"20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb5e15a-b139-4751-8cdc-d53da5847aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","timestamp":"2020. január. 16. 13:08","title":"Majdnem ki kellett adni a kényes adatokat, de a Kúria megmentette a belügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7652a-5b25-43e8-91be-8a98c4d41955","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Heves megyei településen lakó romák lassan tíz éve vannak rasszisták kereszttüzében. 2011-ben szélsőjobbos félkatonai szervezet felvonulásai után a kisebbségi jogok biztosa, Kállai Ernő megállapította, hogy az iskolában elkülönítik a roma gyerekeket. Az ebben az ügyben indított per utolsó felvonása zajlik.","shortLead":"A Heves megyei településen lakó romák lassan tíz éve vannak rasszisták kereszttüzében. 2011-ben szélsőjobbos félkatonai...","id":"202003_az_irodalom_visszavag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7652a-5b25-43e8-91be-8a98c4d41955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3edd8b1-e006-4635-a901-623bf519cc8c","keywords":null,"link":"/360/202003_az_irodalom_visszavag","timestamp":"2020. január. 17. 13:00","title":"A gyöngyöspataiak, akiknek \"a haza egy kevéssé pozitív hangzású s tartalmú szó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a felvételt 21 éve nem látta senki.","shortLead":"Ezt a felvételt 21 éve nem látta senki.","id":"20200116_Eddig_ismeretlen_felvetel_kerult_elo_David_Bowierol_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cdd467-a0de-479a-8c9a-4d45ef16948d","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Eddig_ismeretlen_felvetel_kerult_elo_David_Bowierol_video","timestamp":"2020. január. 16. 14:19","title":"Eddig ismeretlen felvétel került elő David Bowie-ról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","shortLead":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","id":"20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecc821-426a-4933-9f4b-3fedd73d953f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 16. 14:03","title":"Előkerült a terv, két összecsukható telefont is tervezett a Xiaomi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]