[{"available":true,"c_guid":"076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","shortLead":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","id":"20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93019ad7-3569-4199-8753-c1493340d20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","timestamp":"2020. január. 22. 15:05","title":"Minimum 60 ezres emelést kérnek a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak az indiai piacra készülnek velük.","shortLead":"A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak...","id":"20200121_qualcomm_snapdragon_720g_snapdragon_662_snapdragon_460_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced75e82-8b1c-4e51-bc62-8d8cf78c0ea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_qualcomm_snapdragon_720g_snapdragon_662_snapdragon_460_processzor","timestamp":"2020. január. 21. 11:03","title":"Nagyobb erő az olcsó androidos telefonokban: három új processzort mutatott be a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány miatt. Miután rákérdeztek, miért, inkább újra kinyitották őket.","shortLead":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány...","id":"20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52c09-e366-42c3-b1fa-74ac00208d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","timestamp":"2020. január. 21. 10:56","title":"Hetekig üresen állt több kórterem is egy fővárosi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót tett közzé, amelyben az elhízott nőket okolta a házasságuk bedőléséért.","shortLead":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót...","id":"20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d615df-219b-4470-a442-50d5f1aa8ccf","keywords":null,"link":"/elet/20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","timestamp":"2020. január. 21. 15:34","title":"Zseniális képpel reagált a Coca-Cola Schobert Norbert házasságbuktató elméletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott a lendület.","shortLead":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott...","id":"20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60f7cf-d8ce-48d1-afeb-0e315ad86e85","keywords":null,"link":"/sport/20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","timestamp":"2020. január. 21. 20:15","title":"Pörgős meccset vívtunk a svédekkel, de a vége csak elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megvádolt fideszes politikus ismét kérdésekre válaszolt. Simonka György elmondása szerint hisz a független magyar bíróságban, és hogy kiderül az igazság.","shortLead":"A megvádolt fideszes politikus ismét kérdésekre válaszolt. Simonka György elmondása szerint hisz a független magyar...","id":"20200123_simonka_gyorgy_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d6adc-2fd0-41c0-9c64-b21ac9f62fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_simonka_gyorgy_fidesz","timestamp":"2020. január. 23. 06:58","title":"Simonka: Van az a szint, ami alá nem süllyedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eső miatt kell halasztani.","shortLead":"Az eső miatt kell halasztani.","id":"20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dcd65-6ca2-4def-9f8c-8d800b17cdc2","keywords":null,"link":"/sport/20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","timestamp":"2020. január. 21. 12:23","title":"Elnapolták Babos meccsét Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]