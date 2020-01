Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","shortLead":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","id":"20200127_donald_trump_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c717161-87ff-428b-be98-99d482c54759","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. január. 27. 21:55","title":"Trump a koronavírusról: Itt vagyunk, segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","id":"20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72709a-6399-4b83-9a25-7c83023b9cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","timestamp":"2020. január. 28. 11:03","title":"Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10f25a9-bf01-4223-b5e7-ea48183b80d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Promóciós videókkal hívja fel a felhasználók figyelmét a Motorola arra, hogy természetes jelenség, ha az összehajtható telefon kijelzője nem lesz sima.","shortLead":"Promóciós videókkal hívja fel a felhasználók figyelmét a Motorola arra, hogy természetes jelenség, ha az összehajtható...","id":"20200128_motorola_razr_osszehajthato_telefon_dudorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10f25a9-bf01-4223-b5e7-ea48183b80d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea50f0b-26d4-417d-935c-58e0fd15731b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_motorola_razr_osszehajthato_telefon_dudorok","timestamp":"2020. január. 28. 13:03","title":"Ne essen kétségbe, ha dudorokat lát a telefon kijelzőjén – üzeni a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. 