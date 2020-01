Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f495457-7665-4367-b6b4-bd7288a76aec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A kultúrkampf miatt kényszerült arra Juhász Kata, nemzetközi hírű táncos-koreográfus, hogy 46 évesen háziorvosi praxist vállaljon vidéken, miközben a stand-upot a kortárs tánccal vegyítő előadásai mellett verses-zenés gyerekdarabokkal is érzékenyíti a nézőket. Szerinte a jelenlegi kormány tervszerűen teszi tönkre a független társulatokat.","shortLead":"A kultúrkampf miatt kényszerült arra Juhász Kata, nemzetközi hírű táncos-koreográfus, hogy 46 évesen háziorvosi praxist...","id":"202004__juhasz_kata_tancos_dramaturg__elesettsegrol_csorbitasrol__esti_vizit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f495457-7665-4367-b6b4-bd7288a76aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e174a-f8de-4ae0-9dc5-31880e58747c","keywords":null,"link":"/360/202004__juhasz_kata_tancos_dramaturg__elesettsegrol_csorbitasrol__esti_vizit","timestamp":"2020. január. 28. 15:00","title":"Eltáncolta a Függetlenségi nyilatkozatot is, de független művészként nem tudna megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be, de így is sokan vannak, akik elhiszik, és megosztják a közösségi oldalakon és e-mailben. Ezzel viszont ők is a hazugság terjesztőivé válnak.\r

","shortLead":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be...","id":"20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937ead-33dc-4972-882a-ae9e662f1fd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","timestamp":"2020. január. 28. 07:03","title":"Máris elkezdett terjedni a hazugság a koronavírusról – figyeljen oda, át akarják verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki az álláspontját az elmúlt napok nagy vihart kavaró videóiról, kommentjeiről és támadásairól. ","shortLead":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki...","id":"20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b88c5-a180-4e86-9be8-d328dbf7ff22","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","timestamp":"2020. január. 28. 14:09","title":"Schobert Norbert: Szerintem a terhesség és a szülés nem egy dráma!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is előkerült. ","shortLead":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is...","id":"20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2ec8b-127f-4b5c-b242-9822b2bcdfb7","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","timestamp":"2020. január. 28. 13:26","title":"A Halászbástya elveszett szobrai kerültek elő egy pincéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 11-ei bemutatóján állhat elő a Galaxy Z Flip összecsukható telefonnal is, amelyről nemrég hivatalosnak tűnő termékfotók kerültek ki az internetre.","shortLead":"A Samsung február 11-ei bemutatóján állhat elő a Galaxy Z Flip összecsukható telefonnal is, amelyről nemrég...","id":"20200128_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef784b-a69c-4d24-a3d5-c7c22b149e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 19:45","title":"Hivatalosnak tűnő képek jelentek meg egy összecsukható Samsung telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","shortLead":"A babának nincs semmilyen hivatalos irata, születése óta pedig semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesült.\r

","id":"20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbfce7b-a0c2-46c5-8b90-2e779b62d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e758679-d3ff-43ad-9b0a-7a563eb9b715","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Nyomozas_dusnok_szulok_nem_anyakonyveztek","timestamp":"2020. január. 28. 08:34","title":"Nyomoznak a dusnoki szülők ellen, akik nem anyakönyvezték újszülött gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes vegetariánus menüt még nem merték a szervezők bevállalni. ","shortLead":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes...","id":"20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e285bd-3024-4679-815a-a2f3b10f788c","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","timestamp":"2020. január. 28. 10:35","title":"Zöldül az Oscar-gála, lemondanak a húsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]