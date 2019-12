Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","shortLead":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","id":"20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a904417c-8ebf-43e2-b4f6-c3d3f3f63bae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","timestamp":"2019. december. 16. 05:13","title":"Hamarosan megszűnik a kedvezményes áfa, megnőtt a lakásvásárlók fizetési kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680618c-0b19-448f-a185-711761249544","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","shortLead":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","id":"20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b680618c-0b19-448f-a185-711761249544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e195124-35aa-4e69-8eab-c12a7d9c35a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","timestamp":"2019. december. 16. 11:45","title":"Újabb részletek derültek ki a győri gyerekgyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat szintje és a kamatfolyosó is változatlan marad.","shortLead":"Az alapkamat szintje és a kamatfolyosó is változatlan marad.","id":"20191217_150_milliard_forinttal_megemeli_programjanak_keretosszeget_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b43b173-4871-480d-9a57-09b8f8d990bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_150_milliard_forinttal_megemeli_programjanak_keretosszeget_az_MNB","timestamp":"2019. december. 17. 16:00","title":"150 milliárd forinttal megemeli programjának keretösszegét az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd55443-1520-4c7e-868f-094dad1b76fd","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Most kezdődik másik harminc év. Lehet ennek jobb vége is.","shortLead":"Most kezdődik másik harminc év. Lehet ennek jobb vége is.","id":"20191212_Horn_Gabor_A_harminc_eves_zsakutca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fd55443-1520-4c7e-868f-094dad1b76fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2460a445-5305-4512-bc7a-9dafa0ec8d99","keywords":null,"link":"/360/20191212_Horn_Gabor_A_harminc_eves_zsakutca","timestamp":"2019. december. 17. 13:00","title":"Horn Gábor: A harmincéves zsákutca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709d0142-1357-4c4c-ad7c-c6b6939aba88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német márkánál zajló high-tech forradalom a jelek szerint tovább folytatódik.","shortLead":"A négykarikás német márkánál zajló high-tech forradalom a jelek szerint tovább folytatódik.","id":"20191217_jonnek_a_szinte_teljesen_gombmentes_gigant_kijelzos_audik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709d0142-1357-4c4c-ad7c-c6b6939aba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48c2c45-d6b9-4788-a56f-4babc009a3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_jonnek_a_szinte_teljesen_gombmentes_gigant_kijelzos_audik","timestamp":"2019. december. 17. 07:59","title":"Jönnek a szinte teljesen gombmentes, gigant kijelzős Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jogállamiság és a CEU ügyében az amerikai érdekeket sem képviselte elég jól David Cornstein a CNN budapesti riportja szerint.","shortLead":"A jogállamiság és a CEU ügyében az amerikai érdekeket sem képviselte elég jól David Cornstein a CNN budapesti riportja...","id":"20191217_CNN_A_szelsojobboldali_Orbant_vedi_az_USA_budapesti_nagykovete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf303e-08b4-4151-a987-9e8219f040f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_CNN_A_szelsojobboldali_Orbant_vedi_az_USA_budapesti_nagykovete","timestamp":"2019. december. 17. 14:54","title":"CNN: A szélsőjobboldali Orbánt védi az USA budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed35b784-b580-406b-a942-c0490e753bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LVMH elnök-vezérigazgatója szeret első lenni – ha ilyen ütemben gyarapodik a vagyona, hamarosan a világ leggazdagabb embere lesz. ","shortLead":"Az LVMH elnök-vezérigazgatója szeret első lenni – ha ilyen ütemben gyarapodik a vagyona, hamarosan a világ leggazdagabb...","id":"20191217_Europa_leggazdagabb_embere_39_milliard_dollart_keresett_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed35b784-b580-406b-a942-c0490e753bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852828e-e718-4ca9-ab59-00cafef16613","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Europa_leggazdagabb_embere_39_milliard_dollart_keresett_iden","timestamp":"2019. december. 17. 06:12","title":"Európa leggazdagabb embere 39 milliárd dollárt keresett idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]