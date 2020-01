Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt vehet a 5G-s hálózataik kiépítésében. A kínai cég nem mindenben kapott zöld utat.","shortLead":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt...","id":"20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802be-bf04-4e92-bccf-581e49f9f2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. január. 28. 16:03","title":"Hiába kérte Amerika, hogy ne tegyék, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","shortLead":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","id":"20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b73056-8165-4f0b-a658-181ea152250a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","timestamp":"2020. január. 29. 10:56","title":"Jogsértő módon hagyta jóvá a GVH a kormányzati médiagólem létrejöttét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","shortLead":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","id":"20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9d09d-8c0d-4f69-b9cd-ae64483217f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 17:40","title":"A Lufthansa sem repül mostantól Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szőcs Petra is úgy döntött, nem fogad el pénzt a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.","shortLead":"Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szőcs Petra is úgy döntött, nem fogad el pénzt a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.","id":"20200129_terey_osztondij_petofi_irodalmi_muzeum_szerzok_visszautasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bdf21-a82e-4dd9-bf70-4ed033230a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_terey_osztondij_petofi_irodalmi_muzeum_szerzok_visszautasitas","timestamp":"2020. január. 29. 20:41","title":"Még hárman jelezték: nem veszik át a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","shortLead":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","id":"20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df381d2-c85e-4c1b-ac3f-6846d4a6fffe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","timestamp":"2020. január. 29. 06:57","title":"Az év végéig levezényelhetik a Természettudományi Múzeumba Debrecenbe költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","shortLead":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","id":"20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44321d84-59ad-4edf-8dc4-1b4364e62e0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","timestamp":"2020. január. 28. 12:15","title":"Ha nem szakad bele ténylegesen a szívünk, a szakítás a javunkat szolgálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most fegyveres biztonsági őrök védték. Pintér Sándor szerint a rendszer jól vizsgázott, de utasította a BV-t, hogy ellenőrizzék le a szerb–magyar határszakaszt. ","shortLead":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most...","id":"20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f43d851-5bd5-4cad-a959-61150db1e5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","timestamp":"2020. január. 28. 11:32","title":" Elmagyarázták, hogyan juthatott be 70 migráns Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]