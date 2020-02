Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem igazolódott az új koronavírus jelenléte abban a mintában, amit Debrecenből kapott a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma.","shortLead":"Nem igazolódott az új koronavírus jelenléte abban a mintában, amit Debrecenből kapott a Nemzeti Népegészségügyi Központ...","id":"20200131_koronavirus_negativ_a_gyanus_debreceni_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7323c0fb-e37a-4021-a681-f933c1e77496","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_negativ_a_gyanus_debreceni_minta","timestamp":"2020. január. 31. 18:15","title":"Koronavírus: negatív a gyanús debreceni minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki, hogy előbb-utóbb valaki behurcolja Magyarországra a kórokozót.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki...","id":"20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47265df-7174-4e16-90fb-743268837986","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","timestamp":"2020. január. 31. 16:55","title":"Koronavírus: nincs még igazolt magyar eset, de vizsgálnak egy gyanús mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good aggódik Belfastért, elszomorítja a kilépés, és igyekszik a kis dolgokban megtalálni az értelmet. A 30 éves műfordító kilenc éve él Magyarországon, és szerkeszti a hazai irodalomról angolul hírt adó HLO.hu-t.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good...","id":"202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0715d618-79b1-4501-ba4c-31205804a89c","keywords":null,"link":"/360/202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","timestamp":"2020. január. 31. 09:30","title":"Egy brit Budapesten: A kisebbséghez tartozom, ebből kell kihozni a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság gyanújával, ismeretlen tettesek ellen.","shortLead":"Garázdaság gyanújával, ismeretlen tettesek ellen.","id":"20200131_Nyomoz_a_rendorseg_Hont_Andras_inzultalasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427dd157-2744-440c-b321-4ea7339e01ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Nyomoz_a_rendorseg_Hont_Andras_inzultalasa_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 14:42","title":"Nyomoz a rendőrség Hont András inzultálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","shortLead":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","id":"20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68303a-bf6b-4772-b5b9-5bcd9e8f5c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","timestamp":"2020. január. 31. 06:12","title":"Február helyett csak márciusban utazhatunk először emeletes vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az elmúlt időszakban egy fitneszgurutól érkező kioktatásnak köszönhetően forró téma volt a nők szülés utáni regenerálódása, és egyáltalán az az élethelyzet, amelybe az új édesanyák csöppennek, mialatt otthon vannak a gyerekükkel. Kádár-Papp Nóra, a Gyerünk, anyukám! mozgalom alapítója komoly mélypontról küzdötte fel magát oda, hogy társaival most online tornát tartson a lakásban ragadó anyáknak. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban egy fitneszgurutól érkező kioktatásnak köszönhetően forró téma volt a nők szülés utáni...","id":"20200130_Kadar_Papp_Nora_Gyerunk_anyukam_szules_utani_regeneracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775ca405-01d0-48ae-a9e8-05684f0c597f","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Kadar_Papp_Nora_Gyerunk_anyukam_szules_utani_regeneracio","timestamp":"2020. január. 30. 14:28","title":"Egy gyerek után baromi nehéz feldolgozni, hogy soha nem lesz ugyanolyan a tested","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel még ónos eső is lehet, délután pedig erős szél jöhet.","shortLead":"Reggel még ónos eső is lehet, délután pedig erős szél jöhet.","id":"20200131_Rohamosan_melegszik_az_ido_penteken_akar_17_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3447de87-9bc2-475b-96ec-3c0984a0ce84","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Rohamosan_melegszik_az_ido_penteken_akar_17_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 31. 05:21","title":"Rohamosan melegszik az idő, pénteken akár 17 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]