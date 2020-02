Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b818459e-1290-451f-92fb-f7f301c122b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy moszkvai esküdtszék felmentett a gyilkosság vádja alól egy férfit, aki homofób sértéseket ismételgetve halálra szúrt egy férfit az orosz főváros egyik pályaudvara mellett.","shortLead":"Egy moszkvai esküdtszék felmentett a gyilkosság vádja alól egy férfit, aki homofób sértéseket ismételgetve halálra...","id":"Oroszorszagban_Oroszorszagban_csak_sulyos_testi_sertes_egy_meleg_megolese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b818459e-1290-451f-92fb-f7f301c122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ef481f-c2a8-447a-b83b-95dffafaee43","keywords":null,"link":"/elet/Oroszorszagban_Oroszorszagban_csak_sulyos_testi_sertes_egy_meleg_megolese","timestamp":"2020. február. 08. 10:20","title":"Oroszországban csak súlyos testi sértés egy meleg megölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyelőre csak vizsgálja, hogy milyen intézkedésekkel lehet megvédeni a tanárokat. ","shortLead":"A kormány egyelőre csak vizsgálja, hogy milyen intézkedésekkel lehet megvédeni a tanárokat. ","id":"20200207_kamera_megfigyeles_iskola_diakok_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf2412-5b05-4c43-9143-0484cb4f7aff","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_kamera_megfigyeles_iskola_diakok_emmi","timestamp":"2020. február. 07. 16:15","title":"Akár a hatéveseket is kamerákkal figyelhetik majd az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb koronavírus-áldozatok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb...","id":"20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21662f6c-ae78-4bd5-9006-bcecf61aeb49","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 07. 08:00","title":"Radar360: Elszállították a menekülteket Kelebiáról, drogbandára csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Általános bizonytalanságról, visszaesésről beszélnek a hvg.hu által megkérdezett szakértők, akik óva intik a befektetőket: ne reagálják túl az eseményeket.","shortLead":"Általános bizonytalanságról, visszaesésről beszélnek a hvg.hu által megkérdezett szakértők, akik óva intik...","id":"20200207_koronavirus_gazdasag_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c476131-29c3-471b-827c-bc1feb7aec98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_gazdasag_befektetes","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"Két dolog biztos a koronavírusról: óriási a bizonytalanság és mindenki túlreagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","shortLead":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","id":"20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d1f760-0cbc-4f91-9933-1d73042b293e","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","timestamp":"2020. február. 07. 07:22","title":"Az oroszok szerint utasszállító mögé bújva bombázott az izraeli légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban - jelentette a rendőrség és a helyi média. A lövöldöző még szabadlábon van. Az incidensről több videó is készült","shortLead":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon...","id":"20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba5bd3-0078-4f7d-a4df-1d1fd28ffced","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","timestamp":"2020. február. 08. 13:53","title":"Tíz embert agyonlőtt egy katona Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","shortLead":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","id":"20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf116ea-c513-46b2-a68d-b92977f163c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","timestamp":"2020. február. 07. 19:03","title":"Mobilos változatot kaphat az egyik legjobb játék, ami PlayStationre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az 1981 és 2010 közötti januári átlaghőmérsékleteket. De van olyan térség, ahol ennek közel duplája volt a különbség.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet...","id":"20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfd72af-5c2d-42e3-8966-ad343b50494d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"3,1 Celsius-fokkal volt melegebb 2020 januárja az elmúlt 30 év átlagánál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]